Räägib päevapoliitikas kaasa: Edgar Savisaar utsitas keskerakondlasi Reinsalu umbusaldama

«Edgar Savisaare suhtumine Urmas Reinsalusse on ülimalt negatiivne ja ta peab teda oma kohtukannatuste eest kõige suuremaks vastutajaks,» sõnas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits.

Pühapäeva õhtupoolikul Tartust Tallinnasse sõitnud Ernits põikas teel läbi ka Jõgeva haiglast, kus viibib juba eelmisest nädalast Edgar Savisaar. Ernitsa sõnul läks vestlus Savisaarega oodatust pikemaks ning maailmaasju arutati ligi poolteist tundi.

«Et terviseprobleemid on tõsised, seda võin kinnitada, aga see ei tähenda, et tal huvi maailma vastu ei ole,» lisas Ernits, viidates Savisaare väga kõrgele veresuhkru tasemele.

Fraktsioonile edastatud sõnum

Sel esmaspäeval fraktsiooni liikmetele edastatud Savisaare emotsionaalse teate põhisõnum oli järgmine: «Tema seisukoht on, et Urmas Reinsalu oleks pidanud oma ameti jätma - täiesti üheselt.»

«Debattidest võis aru saada, et Edgar Savisaarele pakub jätkuvalt huvi Eesti poliitikas toimuv,» märkis Keskerakonna fraktsiooni liige Jaanus Karilaid, kuid samas nentis, et praegune koalitsioon ei ole vanade asjade klaarimiseks. «Tänases koalitsioonis lahendada ära nüüd viimase 10-15 aasta erinevate poliitiliste lahingute haavad - see ei ole õige koht.» Keskfraktsiooni kuuluv Olga Ivanova kinnitas, et Savisaar palus oma sõnumit edastada fraktsioonile ning seda ka tehti.

Esmaspäevasel koosolekul otsustas keskfraktsioon, et ei hääleta Reinsalu umbusaldamise poolt. Pärast seda spekuleeriti, et on keskerakondlasi, kes võiks siiski Reinsalu vastu hääletada. Ühe nimena käis läbi ka Oudekki Loone, kes oli nende 104 presidendi poole pöördujate seas, kelle tegevust iseloomustades kasutas minister Reinsalu väljendit «kanakarja kambakas».

Loone otsustas aga ministrile teise võimaluse anda. «Härra Reinsaluga me tõesti saime kokku, vestlesime põhjalikult sellest, mida ta ütles ja miks ja kuidas ta oma viga parandada saab. Aga mingit muud survet küll kuskilt ei olnud,» kommenteeris Loone.

Kolmapäevasel umbusaldushääletusel jättis Keskerakond koos teiste koalitsioonikaaslastega Isamaa ja Res Publica Liidust ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (v.a Hannes Hanso) osalemata ning ministri umbusaldamine kukkus läbi.

Pöördudes täiendavateks kommentaarideks Edgar Savisaare poole, vastas telefonile vastanud naishääl, et Savisaar ei soovi hetkel võõrastega rääkida. Uurides, kas Savisaarel on plaanis midagi hoopis Facebooki postitada, kõlas vastuseks: «Ma soovitan tema Facebooki jälgida, kullipilgul.»

Kullipilgul jälgimise väljend kõlas aga tuttavalt eilsest päevast, mil keskerakondlane Oudekki Loone teatas, et ei plaani minister Reinsalu vastu hääletada, kuid kavatseb tema edaspidisi tegevusi kullipilgul jälgida. Uurides seepeale, kas Savisaare telefonile vastanud naishääl on Oudekki Loone, kõlas pärast põgusat naerukihinat vastuseks: «Kõike ilusat!».

Teisipäevasel kohtuistungil ei osalenud

Selle nädala teisipäeval pidi Harju maakohtus jätkuma kohtuprotsess Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare üle, kuid see jäi kohtualuse tervisliku seisundi tõttu ära. Kohus otsustas kutsuda järgmiseks nädalaks Savisaare raviarsti Peep Põdderi kinnisele istungile ütlusi andma.

Kohus määras järgmiseks istungiajaks teisipäeva, 30. jaanuari. Kohus kaalub, kas Savisaarega seotud episoodid tuleks seoses tema tervisliku seisundiga muust kohtuasjast eraldada.

Savisaar pidi oma korruptsioonikaasuse raames viimati kohtusaalis olema 12. detsembril, kuid siis teatas tema kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs kohtule, et Savisaar oli eelmisel päeval haiglasse viidud. Seepeale määras kohus uue istungi 23. jaanuarile.

Savisaare raviarsti Peep Põdderi sõnul on Jõgeva haiglas viibiva Savisaare tervis väga halb ning istungil osalemine võib lõppeda tõsiste tagajärgedega.

«Ta (Edgar Savisaar – toim) on mul juba eelmisest nädalast haiglas ja mitu päeva intensiivis olnud, veresuhkur on väga kõrge,» ütles Põdder eile BNSile.

Põdderi sõnul puudub Savisaarel igasugune haiguskriitika ja see on seotud tema haigusega. «Tema muudkui läheks rindele, aga see lõpeks varem või hiljem halvasti,» sõnas arst. «Savisaar läheks kindlasti istungile, tema ainult sinna tükibki,» lausus Põdder ja lisas, et tema arvates ei tohiks Savisaar kohtusse minna, sest ta tervislik seisund võib minna väga halvaks sellises situatsioonis.