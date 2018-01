Sisuanalüüs näitas, et Keskerakonna enne sügisesi valimisi telekanalisse PBK Tallinna maksumaksja raha eest ostetud saadetes tehti parteipropagandat. ERJK esimees Kaarel Tarand ütles, et kas see nii oli – sellele küsimusele otsustas komisjon menetluse käigus vastuse leida.

Tarandi sõnul asub komisjon koguma vajalikke dokumente ja täiendavat informatsiooni, et järeldustele jõuda. «Eestkätt puudutab see kogu juriidilist baasi – täpseid lepinguid, mille alusel midagi on tellitud ja mida vastu on saadud. Eeldame, et need on kõik avalikud dokumendid,» lausus Tarand.

Teisalt moodustati Tarandi sõnul tänasel koosolekul komisjoni liikmetest väiksem töörühm, mis kuu aja jooksul vaatab tellitud ja salvestatud saateid läbi. «Nad otsivad sealt teatud tunnuseid, mille osas me veel lepime kokku, et mida me saadetes vaatama hakkame ja kirja paneme. Kirjeldame need tunnused terve komisjoni jaoks ära ja siis anname ka hinnangu sellele, kas ilmnes midagi, mis on väärt edasi uurimist,» rääkis ta ja lisas, et komisjon peab sisuanalüüsi ise tegema.

Hiiumaal elav ajakirjanik ja publitsist Oleg Samorodni leidis oma analüüsis, et kui Tallinnas valitseva Keskerakonna juhid kinnitavad, et telesaadete ostmine PBKsse on hädavajalik Eesti venekeelse elanikkonna teavitamiseks, siis tegelikult on need saated Keskerakonna propaganda. Tallinna linna PBKst ostetud saadete külaliste tuumiku moodustavad enamasti keskerakondlased või partei toetajad.

Tarand tõdes aasta alguses, et materjal, mis Postimees on avaldanud ja läbi töötanud, on täiesti piisav selleks, et panna küsimus komisjoni koosoleku päevakorda järgmisel korral.

Linnapea: sellest menetlusest pole objektiivsust oodata

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni menetlusest Tallinna linnauudiste teemal pole Tallinna linnapea Taavi Aasa sõnul objektiivsust oodata.

ERJK kallutatus tuleb Aasa hinnangul selle liikmeskonnast. «Selle komisjoni häälekaim liige on Kaarel Tarand, kellel on kõigile teadaolevad väga selged poliitilised sümpaatiad ja veelgi selgemad antipaatiad,» ütles Aas. «Lisaks on komisjonis suur kaal meie poliitilistel konkurentidel, kellelt pole objektiivset suhtumist oodata,» lisas ta.

Tallinn tellib linnauudisteks eetriaega juba üle 20 aasta, PBKst 14 aastat. Nii suur tähelepanu linnauudistele on Aasa arvates seotud eelseisvate riigikogu valimiste ja tiheneva konkurentsiga.

Aas leidis, et suur meediatähelepanu Tallinna linnajuhtidele pole midagi enneolematut. «Enne valimisi oli ainuüksi minul Eesti meedias 600-900 mainimist kuus ilma PBKta. Ka saadete sisuks olid tavalised linnauudised, Reidi tee, Haabersti ristmik jne,» tõi ta välja.

Aas mainis, et Eestis on vajadus sõltumatu ja objektiivse erakondade rahastamist uuriva organi järele. «Omavalitsuste rahakasutuse sihipärasuse osas on volitatud järelevalvet tegema riigikontroll, ERJK siin õigust ei oma,» märkis ta.

Hiiu staadioni reklaamidega kohtu all

Riigiprokuratuuri pressiesindaja ütles aasta algul, et prokuratuur ei näe praegu põhjust alustada ühe ajaleheartikli põhjal kriminaalmenetlust.

Keskerakonna eelmine esimees Edgar Savisaar on 2013. aasta kohalikel valimistel tehtud Hiiu staadioni reklaamidega siiani kohtu all. Riigiprokuratuur otsustas 2014. aasta juunis alustada ERJK avalduse alusel Tallinna keskerakondlastest linnajuhtide valimisreklaamidega seoses kriminaalmenetlust, süüdistades neid omastamises.