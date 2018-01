Vabaerakond tahab valimisnimekirjad avatuks muuta

Eelnõu, mille jõustumisel saaksid riigikokku ja Tallinna volikokku need kandidaadid, kelle isiklike häälte osakaal on kõige kõrgem, kuid mitte need, kes on pandud kõrgemale kohale erakonna poolt koostatud nimekirjas. Teiste sõnadega osutub valituks see, kellel on rohkem valijaid.