Reinsalu: valitsus on nüüd psühholoogiliselt tugevam

Ütlesite oma avalduses, et juhtum on teile kõvaks õppetunniks. Mida te siis õppisite?

Kui sul on oluline sõnum ühiskonnas, mida sa usud, et tuleks arutada, siis püüa keskenduda sellele sõnumile. Mul on kahju, et järgnenud tohuvapohu tegelikult minu mõtte, mis puudutab küsimust andeksandmisest ühiskonna moraalse valikuna, mis juhtudel teha ja millal mitte. Ega selle üle ülemäära ei arutanud ei parlamendis väga keegi ja mulle tundub, et ka ühiskonnas on sellest kõrvale kaldutud.

Te olete kogenud poliitik, ometi nimetate seda kõvaks õppetunniks.

Mul on hea meel, et ma sain oma seisukohta selgitada parlamendis. Õige on see, et mulle kahjuks püüti väga palju panna sõnu suhu, mida ma ei ole kunagi väitnud ega ka teinud selle avalduse kontekstis. Nendele asjadele sain anda selgituse.

Kas te annate endale aru, millist vaeva pidi nägema peaminister oma erakonnas, et sealt ei tuleks teie vastu hääli. Ja kui mõru pill oli teie valitsuspartneritele sotsiaaldemokraatidele?

Mitmed opositsioonisaadikud ei eitanud, et selle aktsiooni eesmärk oli valitsust kõigutada. Selles mõttes oli hea, et valitsusliit suutis kokku leppida ühise lahendi. Kahtlemata oli sellesse asjasse segatud väga palju inimesi, kes pidid andma selgitusi asjas, mis tegelikult neisse ei puutu. Selle üle on muidugi kahju.

Te ei tunne ennast tänuvõlglasena sotside ees, kellega peate ühes valitsuses piike murdma?

Kindlasti neid piike murtakse ka edaspidi, aga tehakse ühiselt kindlasti ka häid asju. Valitsuse töö on meeskonnatöö ja ka partnerite vahel on teinekord etteheiteid. Siis on õige neid väljendada. Kui see tekib tundlikus teemas, siis tänane parlamendiarutelu koht oli mõistlik platvorm.

Tänane päev näitas, et valitsuskoalitsioonis on inimestevaheline usaldus katki. Mil moel selline valitsus saab üldse koos püsida?

Valitsuskoalitsioon on pärast tänast debatti psühholoogiliselt tugevam, mitte nõrgem. Küsimus puudutas ühte seisukohta. Selle kohta olen ma oma selgitusi andnud, mida ma mõtlesin selle all ja öelnud, kus see ei olnud okei. Aga see ei ole üle kandunud hinnangutes inimestesse. Nagu ma aru saan, siis opositsioon ei suutnud kokku leppida kogu etteheidete kataloogis ja nii kõlasid süüdistused täna väga erinevates valdkondades.

Milline oli IRLi seisukoht. Kui teie kukute, kukub ka valitsus?

IRLi seisukoht oli, et koalitsioonipartnerid peavad oma käitumisjoonises kokku leppima. Erakond leidis, et ma peaksin jätkama selles ametis.

Kui teid oleks umbusaldatud, kas valitsus oleks jätkanud teieta?