Otsepilt ja blogi: umbusaldusavaldus minister Reinsalu vastu kukkus läbi

«Teised teemad ei ole sinna sisse toodud,» kinnitas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri.

Minister Reinsalu umbusaldamine toimub tõenäoliselt täna. «Vähemalt selline plaan on. Kokkulepe on kolme erakonna vahel, mina ei tea, et oleks praegu ümber mõeldud,» selgitas Lauri. Tänase päeva jooksul oodatakse umbusaldusavaldusele Vabaerakonna ning välislähetustelt tagasi saabuvate parlamendisaadikute allkirju.

Väärtustele ja põhimõtetele rõhuv umbusaldusavaldus teeb olukorra eriti keeruliseks sotsiaaldemokraatidele. Nii ei ole välistatud olukord, kus koalitsioon jätab hääletusel osalemata, andes välja märgilise signaali - ministrit ei umbusaldata ega ka usaldata, kuid ometi püütakse valitsusliitu iga hinna eest koos hoida.

«Kui on otsustatud, et keegi hääletusel ei osale, üritavad nad lihtsalt sotside nägu päästa, olukorras, kus sotsid on väga tugevas väärtuskonfliktis,» märkis Maris Lauri, lisades, et taolise ühtse käiguga üritavad Keskerakond ja IRL tõenäoliselt sotsidele vastu tulla, et seda lööki nende jaoks pehmendada.

«Üks inimene on pannud terve hulga inimesi väga lolli olukorda. Eks nad siis üritavad seda asja klaarida omavahel, enda jaoks seda asja lihtsaks teha. Reaalsus on see, et üks meeskonnamängija ei mängi meeskonnamängu, vaid mängib isiklikku mängu,» nentis Maris Lauri. «Tegemist on väga egoistliku käitumisega ka riigi seisukohalt,» märkis.

Justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamiseks ning seega ka ametist tagasi astumiseks on vaja 51 riigikogu liikme häält. Opositsiooni 47 häälele peaks lisanduma sotsiaaldemokraadi Hannes Hanso toetushääl. Pole välistatud veel ka mõne keskerakondlase hääl.

«Kanakarja kambakas»

Urmas Reinsalu skandaal sai hoo sisse pärast seda, kui minister kommenteeris 104 inimese allkirjastatud pöördumist president Kersti Kaljulaidile, milles taunitakse Tiit Ojasoo osalust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu lavastamises.

Oma arvamusloos astus justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) Ojasoo kaitseks välja ning nimetas 104 inimese pöördumist presidendile kanakarja kambakaks. Reinsalu märkis, et ehkki ta inimesena Tiit Ojasood ei tunne, siis «kui minult tema lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust».

«Ma vabandan oma avalduse sõnastuse pärast, kui see tegi kellelegi haiget,» selgitas Reinsalu.