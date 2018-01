Vabaerakonna juhatus on ühehäälselt justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldushääletuse poolt

«Küsimus on, et kas justiitsminister on teinud kõik need algatused - Sisekaitseakadeemia Narva viimine, anda inimestele võimalus oma õiguste kaitsel otse Riigikohtusse pöörduda ning mitmed teised - oma isikliku nn mainekampaaniana või soovinud elu Eestis tegelikult ka paremaks muuta?» arutleb Talvik. «Me kõik mäletame, et need plaanid ongi jäänud plaanideks, kuna seal taga pole olnud juriidilist õigusselgust. See on ebaprofessionaalne ning seda justiitsminister endale lubada ei saa,» ütles Talvik ning lisas, et Reinsalu on sellega üks poliitilise kultuuri lammutajaid.