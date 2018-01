Tsahkna: valitsusliidul on edaspidi raske koostööd teha

«Kui nüüd kolmapäeval toimub usaldushääletus Urmas Reinsalule ja see ei lähe läbi, siis ma ennustan küll, et see valitsus on sisuliselt oma töö lõpetanud, et usaldusõhkkond seal omavahel igapäevases elus on kadunud ja me näeme lihtsalt sellist tiksuvat Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistavat valitsust, et mingeid suuri põhimõttelisi otsuseid see valitsus enam ei tee,» arutles Tsahkna.