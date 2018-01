Mikko: Reinsalu teeb vea, et ise tagasi ei astu

«Arvan, et minister Reinsalu teeb vea, et vabatahtlikult tagasi ei astu. Teeks ta seda, oleks tema maitsetud, et mitte öelda naisi alandavad väljaütlemised peagi ununenud,» lausus Mikko, kommenteerides Reinsalu umbusaldamise plaani.



«Kuivõrd ta ei kavatse seda teha, siis hetkel tunduv tugevus pöördub tema nõrkuseks. Urmas Reinsalu peab edaspidi olema valmis selleks, et tema nimi on Härra Kanakari,» leidis Mikko.



Umbusaldushääletusest Mikko osa ei võta, kuna viibib töökohustuste tõttu nädala lõpuni Strasbourg'is.



Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski märkis, et fraktsioon Reinsalu umbusalduse hääletusel osaleda ei plaani. Erandiks Hannes Hanso, kes kavatseb hääletada Reinsalu umbusaldamise poolt.



Möödunud nädalal saatsid 104 inimest Kersti Kaljulaidile kirja, milles avaldasid pahameelt, et EV100 vastuvõtu lavastajaks on NO99 teatri lavastaja Tiit Ojasoo, kes oli vägivaldne naissoost kolleegi vastu.



Sellest lahvatas omaette skandaal, kui justiitsminister Urmas Reinsalu kirja saatmist «kanakarja kambakaks» nimetas ja avaldas kahetsust, et Ojasoo juhtumi valguses omal ajal naistevastase vägivalla hukka mõistis.