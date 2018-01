Kaljulaid Ojasoo ja Reinsalu skandaalist: vajame rohkem lugupidavat suhtumist

«Ma just mõtlen selle peale, mis teeb meie ühiskonda selliseks, et me ei oska märgata inimeste häid kavatsusi. Me oleme praegu sobivas kohas sellest rääkima, me sõidame oranži Stadleri rongiga, mis on mugav, kiire ja vaikne. Mida me kuulsime esimesed pool aastat neist rongidest? Ainult seda, et seal ei ole kohvi. Aga rong ise on mugav,» ütles Kaljulaid.