Liisa Oviir: valisin halva valiku ehk justiitsministri, kes ei käitunud riigimehele vääriliselt

«Noorpoliitikuna olles raske valiku ees, ütles kogenenum kolleeg mulle: «Liisa, poliitikutel pole valida hea ja halva valiku vahel, poliitikul on valida halva ja väga halva valiku vahel. Eilne päev kinnitas seda ütlemist veelkord,» kirjutas endine minister Liisa Oviir Facebookis.

«Justiitsminister esines kaalutletult arvamusavaldusega, kus ta mõnitas arvamus- ja sõnavabadust ning marginaliseeris lähisuhtevägivalda. Uskumatu... Veelgi uskumatum oli, et ministri koduerakond ei näinud toimunus probleemi ja kiitis ministrit,» oli Oviir kriitiline.

Samas aga leiab ta, et kui praegune valitsus peaks kukkuma, tühistatakse moodsas sõnapruugis «ennaktempos» kooseluseadus ja ühinemine Istanbuli konventsiooniga, tühistatakse väikesepalgalistele oluline tulumaksumiinimumi tõstmine ja alkoholi reklaamipiirangud. «Seega oli mul eile võimalus valida halva ja väga halva valiku vahel,» kirjutas Oviir.

«Ma valisin halva valiku. Valisin justiitsministri, kes käitus riigimehele mitte vääriliselt. Sest tema on tegelikult ennekõike IRLi probleem. Ja see otsus hoidis ehk ära selle, et vabariigi sünnipäevaks oleks justiitsministriks juba Helme,» kirjutas ta.