Ligi: Reinsalu umbusaldusavaldus antakse üle lähipäevil

Ligi ütles BNSile, et Reformierakond hakkab umbusaldusavaldusele allkirju koguma kohe ning see on kavas üle anda esimesel võimalusel. «Sel nädalal, see tähendab homme või ülehomme,» lisas Ligi.

Ligi sõnul loeb opositsioon «hääli üle». «Ei ole uudis, et osa saadikuid on praegu sõidus,» ütles ta. «Koalitsiooni saadikuid on kõvasti triigitud,» ütles Ligi. «Sotsid on põõsasse pugenud, hakkame nüüd neile nende väärtusi meelde tuletama. Sama lugu on Keskerakonnaga.»

Riigikogu Reformierakonna fraktsioon teatas reedel, et kui Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Reinsalu esmaspäevaks tagasi ei astu, algatab fraktsioon umbusaldusavalduse. Eile teatas Reinsalu, et ei kavatse ministriametist tagasi astuda. Ligi sõnul on lubanud umbusaldusavaldusega ühineda ka Vabaerakond ning Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski ütles esmaspäeval, et SDE juhatuse esmaspäevase otsuse kohaselt ei osale erakonna parlamendifraktsioon Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) justiitsministri Urmas Reinsalu umbusalduse hääletusel. Ta lisas, et fraktsiooni liige Hannes Hanso on lubanud Reinsalu umbusalduse poolt hääletada, kuid teised fraktsiooni liikmed ei osale hääletusel.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas oma esmaspäevasel nõupidamisel, kus osales ka peaminister Jüri Ratas, et Keskerakond ei toeta justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamist. Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) juhatus avaldas esmaspäeval üksmeelset toetust justiitsminister Urmas Reinsalu tegevusele ja otsustas, et ta peab ministrina jätkama.

Urmas Reinsalu skandaal sai hoo sisse pärast seda, kui minister kommenteeris 104 inimese allkirjastatud pöördumist president Kersti Kaljulaidile, milles taunitakse Tiit Ojasoo osalust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu lavastamises.

Oma arvamusloos astus justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) Ojasoo kaitseks välja ning nimetas 104 inimese pöördumist presidendile kanakarja kambakaks. Reinsalu märkis, et ehkki ta inimesena Tiit Ojasood ei tunne, siis «kui minult tema lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust».