Pärast tänahommikust kohtumist minister Urmas Reinsaluga ning arupidamist fraktsiooniga otsustas EKRE ministrit umbusaldada. «Jõudsime otsusele, et me toetame ministri tagasikutsumist,» kinnitas riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

Põhjuseid oli mitmeid: «Erinevalt sotsidest, kes ainult räägivad naiste kaitsmisest, meie oleme traditsioonilise perekonna kaitsmise erakond ja leiame, et mehed kaitsevad naisi, mitte ei peksa neid. Ja see on oluline teema ja me leiame, et sotsid peaksid edaspidi kogu sellel teemal lihtsalt häbenema ja vait olema,» selgitas Helme.

Umbusaldus kogu valitsusele

«Me rääkisime loomulikult tema sõnavõtust, nendest eelnõudest, mida me oleme soovinud, mida justiitsminister on lubanud, mis ei ole tulnud - neid eelnõusid on mitu. Me rääkisime üldisest poliitilisest olukorras, valimistest ja praegusest valitsuse tervisest. Me rääkisime põhjalikult kohtutest, sellest, et meie meelest poliitilisteks - lai teemadering oli,» loetles Helme jutupunkte. Ta lisas, et vestlus ministriga oli sõbralik ning EKRE-l on IRLiga palju maailmavaatelist ühisosa, kuid IRL teeb valitsuses lubamatuid järeleandmisi. «See on meiepoolne survearvaldus IRLile, et IRL sellisest valitsusest lahkuks.»

Kolmanda justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamise põhjusena tõi Helme välja kriitika kogu Jüri Ratase valitsuse suhtes. «Meie hinnangul praegune Eesti valitsus on töövõimetu, paralüüsis, teeb Eestile ülikahjulikke majanduslikke ja maksulisi otsuseid, kahjustab Eesti inimeste huve ja me soovime - ja oleme seda välja öelnud - seda valitsust välja vahetada võimalikult kiiresti ja meie umbusaldusavaldus on mitte ainult umbusaldusavaldus ühele ministrile, vaid kogu sellele valitsusele.»

Helme sõnul lepiti eilsel kohtumisel Vabaerakonna ja Reformierakonna esindajatega kokku umbusaldusavalduse põhimõtted. EKRE soov on, et avalduses arvestatakse ka nende seisukohtadega. «Selle teksti kooskõlastamine on järgmine samm. Tekst ei ole pikk ja põhjalik ja kõik ei loe seal üles oma kõiki nurinaid, vaid et see ongi selline lühike ühisosa leidmine,» selgitas Helme.

Seeder: EKRE käitumine tundub ebasiiras

«Nende motiiv, tundub, on pigem selline mängurlus, kalastamine - äkki õnnestub tekitada selline segadus, et sogases vees ise suurem kala välja püüda,» ütles IRLi esimees Helir-Valdor Seeder kommentaariks EKRE avaldusele. Lisaks andis minister Reinsaluga kohtumine EKRE-le võimaluse olla tähelepanu keskpunktis.

«See, et maailmavaateliselt on ühisosa ja samal ajal ka ministrit ei taha umbusaldada, aga minnakse ikka koos liberaalidega, Reformierakonnaga, umbusaldama, tundub sama ebasiiras käitumine kui see umbusaldus iseenesest, mida kavatsetakse esitada,» ütles Seeder kokkuvõtteks.

Eelmisel nädalal nii kindlad ei oldud

Eelmisel nädalal otsustas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon, et ei võta justiitsminister Urmas Reinsalu võimaliku umbusaldamise suhtes seisukohta enne ministriga kohtumist. «Meil on Reinsalu tegevusele justiitsministrina mitmeid etteheiteid,» ütles EKRE riigikogu fraktsiooni aseesimees Martin Helme.

«Tema ametisoleku ajal on aset leidnud kohtute tungimine seadusandja töömaale, kohtusüsteemis on kasutusele võetud vene keel, seaduseelnõusid töötatakse välja mõjuanalüüsita,» ütles Helme. Samuti ei ole EKRE rahul sellega, et Reinsalu ametiajal kiideti heaks Istanbuli konventsioon. Samas ei soovinud EKRE Reinsalu umbusaldamisega põhjustada Eesti vabariigi 100. sünnipäeva ajal valitsuskriisi.

Urmas Reinsalu skandaal sai hoo sisse pärast seda, kui minister kommenteeris 104 inimese allkirjastatud pöördumist president Kersti Kaljulaidile, milles taunitakse Tiit Ojasoo osalust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu lavastamises.

Oma arvamusloos astus justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) Ojasoo kaitseks välja ning nimetas 104 inimese pöördumist presidendile kanakarja kambakaks. Reinsalu märkis, et ehkki ta inimesena Tiit Ojasood ei tunne, siis «kui minult tema lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust».

«Ma vabandan oma avalduse sõnastuse pärast, kui see tegi kellelegi haiget,» selgitas Reinsalu.