IRLi juhatus avaldas Reinsalu tegevusele toetust

IRLi aseesimees Andres Metsoja ütles pressiteate vahendusel, et Reinsalu on teinud IRLi poliitikuna head tööd. «Üks lauseosa, mille ümber on täna tekitatud tohutu ülereageerimine, ei saa olla hea ja tööka ministri tagandamiseks piisav põhjus.»