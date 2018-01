EKRE otsustab umbusaldusega liitumise pärast Reinsaluga kohtumist

«Meil on Reinsalu tegevusele justiitsministrina mitmeid etteheiteid,» ütles EKRE riigikogu fraktsiooni aseesimees Martin Helme.

«Tema ametisoleku ajal on aset leidnud kohtute tungimine seadusandja töömaale, kohtusüsteemis on kasutusele võetud vene keel, seaduseelnõusid töötatakse välja mõjuanalüüsita,» ütles Helme. Samuti ei ole EKRE rahul sellega, et Reinsalu ametiajal kiideti heaks Istanbuli konventsioon.