Fotod: Kaljurand kohtus Nõmmel Vabaerakonnaga

Kaljurand vihjas möödunud nädalal ERRi veebisaates «Otse uudistemajast», et langetab hiljemalt sügisel otsuse, kas liitub mõne erakonnaga. Täna kohtus ta Vabaerakonnaga, mille esimees Artur Talvik on öelnud, et nende uks on Kaljurannale lahti.



Kaljurand ise tõdes, et Vabaerakond ei ole kuidagi eelistatum erakond ja vihjas, et tema silmis on maailmavaateliselt sobivad erakonnad lisaks Vabaerakonnale ka IRL, Reformierakond ja sotsid.