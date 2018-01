Ott Lumi: Reinsalu umbusaldamise õnnestumine sõltub sotsidest

«Arvatavasti on nii, et Keskerakond suudab oma hääled päeva lõpuks ikkagi koos hoida, sest sellest sõltub Ratase valitsuse käekäik. Sotsiaaldemokraadid justkui ei peaks olema ka hetkel huvitatud valitsuse lõhkumisest, kuigi nende puhul on situatsioon teine,» arutles Lumi.

Tema sõnul on sotsid pidanud viimaste kuude jooksul silmitsi seisma mitme ebamugava olukorraga koalitsiooni siseselt ning see on neile tähendanud poliitilisi tagasilööke nagu avalikkuses legitiimsuse kaotanud alkoholipoliitika.

Politoloogi arvates pole sotsid lõplikku otsust veel langetanud ning eksisteerib võimalus, et uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks on alustatud juba paralleelläbirääkimisi. See võiks Lumi sõnul mõneti selgitada osade liidrite väga julgeid väljaütlemisi. Samas tõdeb Lumi, et see ei puuduta SDE esimeest, kes on skandaali vältel olnud väga vaoshoitud.

Reinsalu oleks Ratase valitsuse viies tagasiastuv minister

Kui umbusaldamine riigikogus õnnestub, saab Reinsalust viies Jüri Ratase valitsuse minister, kes on tagasi astunud. Lähiminevikus on sarnasele tulemusele lähedale jõudnud Tiit Vähi kolmas valitsus mis 1995. aastal tagasi astus. Toona oli põhjus Keskerakonna valitsusest lahkumiseks Edgar Savisaare lindiskandaal.

Lumi sõnul pole Ratase valitsuse ministrite tagasiastumise puhul aga tegemist seaduspärga, sest kaks tagasiastumist olid seotud Keskerakonna ministrite kogenematuse ja käpardlikkusega ning kolm seotud võimuvangerdustega IRLis.

Politoloogi hinnangul on umbusalduse põhjendatus sügavalt normatiivne küsimus ning ka ühiskondlik arvamus on siinkohal kahte-lehte. «Ühest küljest on see ülereageering, sest selliseid poliitikute prohmakaid on ennegi olnud ja enamjaolt ei kaasne nendega umbusalduse küsimust. Samas antud situatsioonis, kus valitsus on kõva surve all olnud juba pikalt ning osa ühiskonnast on arvamusel, et see valitsus peaks oma tegevuse lõpetama, võib seda vaadata ka teise nurga alt,» selgitas Lumi.