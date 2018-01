Ossinovski: paljud opositsioonipoliitikud on vaat et üleöö feministideks muutunud

Ossinovski kirjutas, et kahtlemata on Urmas Reinsalu (IRL) väljaütlemised valitsuse liikmele kohatud ning sotsiaaldemokraadid mõistavad need üheselt hukka. Samas nentis ta, et kui paljud opositsioonipoliitikud on poliitilise punktivõidu lootuses vaat et üleöö feministideks muutunud, siis sotsiaaldemokraatide jaoks on sooline võrdõiguslikkus alati olnud maailmavaate lahutamatuks osaks.