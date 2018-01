Hannes Hanso liitub koalitsioonikaaslase Urmas Reinsalu umbusaldamisega

«Esmaspäeval teeb fraktsioon otsuse,» ütles Helme reedel BNS-ile. «Oleme nii reformierakondlaste kui vabaerakondlastega sel teemal neljapäeval ja reedel päris palju suhelnud.»

Helme sõnul on Reinsalu umbusaldamiseks palju argumente. «Alates sellest, et Reinsalu provokatsioon oli ju selgelt tehtud selleks, et võtta kriitika Kadriori pealt ära,» sõnas ta. «NO teatri paanika on ju tingitud sellest, et presidendi kantselei otsustas NO teatri võtta aastapäeva etendust tegema ja Reinsalu tegi teadliku provokatsiooni selleks, et tähelepanu mujale tõmmata. Aga see on suht küüniline käik. Aga see, mis ta ütles, ei olnud ka sugugi sobilik ei justiitsministrile ega kõrgele poliitikule.»

«Aga teisest küljest oleme murelikud ka, et kui siin iga kahe nädala tagant mingi umbusaldus tuleb, siis see pole ka normaalne,» lisas Helme.

Helme märkis vajadust oodata enne otsustamist ära esmaspäevased arengud. «Siin on kaks asja - Reformierakond ütles, et nemad ootavad Reinsalult mingit otsust esmaspäevaks. Nii, et ka Reinsalule on antud aega midagi otsustada. Teine asi on see, et me oleme siin näinud mõningaid kommentaare sotside ja ka keskerakondlaste seast. Aga tegelikult peavad ju ka nemad mingi seiukoha kujundama. Ma tahaksin ikka teada, kuidas sotsid kavatsevad Reinsalu jätkamist toetada - siis nad ju ei tohi elu lõpuni võtta sõna ei naistevastase vägivalla, soovõrdõiguslikkuse ega ühelgi teisel sellisel teemal,» rääkis EKRE fraktsiooni juht.

EKRE riigikogu fraktsioonis on seitse liiget.

Hääled peaaegu koos

Ministri umbusalduseks on vaja 51 riigikogu saadiku häält. Siinkohal tuleb arvestada, et loevad mitte meedias öeldud seisukohad, vaid reaalne tulemus riigikogu hääletusel. Ei tasu välistada ka võimalust, mil ministrit umbusaldada lubavad (koalitsiooni)poliitikud hääletamise ajaks ootamatult «ära kaovad». Hetkel on koalitsioonil (Keskerakond, Isamaa ja Res Publica Liit, Sotsiaaldemokraatlik Erakond) kokku 54 häält, opositsioonil (EKRE, Reformierakond, Vabaerakond) 45 häält. Fraktsiooni mitte kuuluvaid liikmeid on 2.

ERRi andmetel on umbusaldusavaldusele lubanud alla kirjutada ka Keskerakonna fraktsiooni liikmed Olga Ivanova, Marika Tuus-Laul, Heimar Lenk, Peeter Ernits ja Oudekki Loone. Peeter Ernits ütles Postimehele, et tema kohta käiv info, nagu plaaniks ta umbusaldusavaldusele alla kirjutada, ei vasta tõele. Seda kinnitab ka Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu. «Täna toimunud fraktsiooni seminaril jäi selgelt kõlama seisukoht, et Keskerakonna saadikud ei toeta Urmas Reinsalule umbusalduse avaldamist. Keskerakonna fraktsioon arutab tekkinud poliitilist olukorda ka oma esmaspäevasel koosolekul,» selgitas Sarapuu.

Kuuldusele, nagu oleks Oudekki Loone kutsunud üles fraktsioonikaaslasi ministrit umbusaldama, vastas Loone järgmiselt: «Minu fraktsioonikaaslased on täiesti ise mõtlemisvõimelised inimesed.»