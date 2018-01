Reformierakond valmistab ette umbusaldusavaldust Reinsalule

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi sõnul on justiitsminister Urmas Reinsalul esmaspäevani aega tagasi astuda. Kui seda ei juhtu, algatab Reformierakonna fraktsioon justiitsministrile umbusaldusavalduse.

«Umbusu käivitaja oli tema naistevastase vägivalla hukkamõistu kahetsemine ja ebasiiras vabandamise vorm,» selgitas Ligi Postimehele. Ta lisas, et vägivalla teema jääb umbusaldusavalduse keskseks teemaks. «Justiitsministri sõna on erilise kaaluga, sest just tema kujundab õiguspoliitikat ja vägivalla vastane võitlus on tema otsene ülesanne,» lisas Ligi.

Ligi sõnul jättis Reinsalu oma sõnavõtu sisu pärast kahetsemata ja vabandas üleolevalt vaid öeldu vormi pärast «juhul», kui see kedagi solvas. «See sõnavõtt solvas ilmselgelt paljusid. Kahjuks puudutab vägivald paljusid naisi ja niivõrd tundlik teema nõuab tõsiseltvõetavat ja siirast käsitlust,» märkis reformierakondlane, lisades, et ministri sõnad on eriti küünilised arvestades seda, et valitsus on lähisuhte vägivalla vähendamise kirjutanud sisse ka koalitsioonileppesse.

Ligi tõi välja, et Reinsalu juhib Eestis okupatsioonikahjude määramise protsessi ja rikub omandireformi seadust raha jagamisel. «Väidan juba pikemat aega ilma Reinsalu poolt vigade parandust saamata, et valitsus rikkus seadust kirikule okupatsioonikahjude hüvitamise sildi all raha andes. Justiitsminister ei tohi olla poliitiline mängur.»

Loodetakse hääli ka koalitsioonist

«Fraktsioonis – ja ma tean, et ka laiemalt riigikogus – on see tõsiselt üleval,» vastas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri küsimusele, kas vastab tõele, et Reformierakond valmistab ette umbusaldusavaldust justiitsminister Urmas Reinsalule.

Eile esitasid Reformierakonna naisteühenduse NaiRe ja Reformierakonna fraktsiooni naisliikmed avalduse justiitsminister Urmas Reinsalu tagasiastumiseks. «Meil oli kokkulepe selline, et me anname ministrile aega asjast arusaamiseks,» selgitas Lauri.

Hetkel ei ole teada täpset kuupäeva, millal plaanitakse justiitministrit umbusaldada. Avaldus plaanitakse aga lähiajal kokku panna. «Kindlasti ei ole see ainult Reformierakonna fraktsiooni poolne avaldus, vaid tahaksime riigikogus laiemat tuge sellele. Mitte ainult opositsiooni, vaid ka koalitsiooni saadikute poolt,» sõnas Lauri, lisades, et ka paljud koalitsioonipoliitikud on Reinsalu sõnavõtust tõsiselt häiritud.

«See ei ole poliitiline pöördumine, see on küsimus sellest, et minister on käitunud täiesti ebasobivalt. Kasutanud sõnavara, esitanud seisukohti, mis talle absoluutselt ei sobi,» sõnas Lauri.

Lisaks Reformierakonna naisteühenduse avaldusele teatasid eile ka riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Keskerakonna, Reformierakonna ja Vabaerakonna fraktsiooni 19 naisliiget ühispöördumises, et taunivad justiitsminister Urmas Reinsalu seisukohta.

Umbusaldusavaldusi ei tohiks devalveerida, leiab riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni esimees Artur Talvik ütles Postimehele. «Kui me umbusaldusavalduse teeme, siis see peab ikkagi selline olema, mis tõesti ministri kukutab,» lisas Talvik.

Praeguses olukorras vaadatakse eelkõige sotsiaaldemokraatide poole. Kui Reformierakonna eestvedamisel suudetakse umbusaldusavaldusele saada 46 allkirja - see tähendab kindlasti ka koalitsiooni hääli -, siis lubab ka Vabaerakond oma 8 fraktsiooni liikme toetuse sinna anda.

Sotsiaaldemokraatide parlamendifraktsiooni aseesinaine Liisa Oviir ütles, et opositsioon pole justiitsminister Urmas Reinsalule umbusaldusavalduse esitamise teemal sotside poole veel pöördunud.

«Maja peal räägitakse ühte ja teist. Muidugi olen kuulnud, et nad kaaluvad ja mõtlevad, aga minu teada pole nad veel isegi opositsiooni kaasa saanud,» ütles Oviir. Ta lisas, et ei taha enne ametlikku pöördumist sotside seisukohta kommenteerida.

Ministri umbusalduseks on vaja 51 riigikogu saadiku häält. Hetkel on koalitsioonil (Keskerakond, Isamaa ja Res Publica Liit, Sotsiaaldemokraatlik Erakond) kokku 54 häält, opositsioonil (EKRE, Reformierakond, Vabaerakond) 45 häält. Fraktsiooni mitte kuuluvaid liikmeid on 2.

«Kanakarja kambakas»

Reinsalu skandaal sai hoo sisse pärast seda, kui minister kommenteeris 104 inimese allkirjastatud pöördumist president Kersti Kaljulaidile, milles taunitakse Tiit Ojasoo osalust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu lavastamises.

Oma arvamusloos astus justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) Ojasoo kaitseks välja ning nimetas 104 inimese pöördumist presidendile kanakarja kambakaks. Reinsalu märkis, et ehkki ta inimesena Tiit Ojasood ei tunne, siis «kui minult tema lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust».

«Ma vabandan oma avalduse sõnastuse pärast, kui see tegi kellelegi haiget,» selgitas Reinsalu.