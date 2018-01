Meenutus: kuidas Keskerakond linnavõimu kritiseerinud Jaak Juske kohtusse kaebas

Juske ütles selles saates, et väidetavalt on suur osa Keskerakonna rahast Tallinnas saadud korruptiivsel moel.

Sarapuude kohtuasi on Juske sõnul tema omast natukene erinev, sest tegemist on parlamendiliikmetega, kes on riigikoguorganites oma avaldustes vabad. Sarnaselt Juskele on kohtuasi esitatud meedias avaldatud sõnavõttude peale.