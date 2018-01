Õigusprofessor selgitab: millal saab riigikogu liiget võtta oma sõnade eest vastutusele?

Ligile ja Helmele etteheidetavad sõnavõtud

Jürgen Ligile heidab Sarapuude perekond ette sõnu, mis ta ütles 5. jaanuaril Vikerraadios ning 8. jaanuaril Delfile ja ERRile. Vikerraadios sõnas Ligi, et üleriigilise tasuta ühistranspordi küsimus on «selline narr erakondlik kinnisidee, kus jällegi erakonnakaaslase huve teenitakse».

Delfile ütles Ligi: «Kõigil juhtudel torkab silma see, et minister Kadri Simson teeb imelikke otsuseid ja ei suuda neid põhjendada nii, et oleks ümber lükatud see muster, et kasu saavad omad. Seakasvatuses loodi eelis selgelt erakonnakaaslastele ja täpselt sama lugu on busside teemal. Ühistranspordisüsteemi lõhkudes luuakse tegelikult eelis, kõige suurem eelis, oma erakonnakaaslase bussifirmale.»

ERRile sõnas Ligi: «Simsoni puhul ulatuvad teemad seakasvatusest bussitranspordi ja investeeringuteni välja. Muster on ühesugune – imelikud valikud, mil pole muud seletust kui erakondlik või perekondlik kasu.»

Martin Helmele heidavad Sarapuud ette 8. jaanuaril ERRile ja 10. jaanuaril riigikogus öeldut. ERRile ütles Helme järgnevat: «Meie põhietteheide Kadri Simsonile on see, et otsused, mis on langetatud, on selgelt korruptsiooni hõnguga. On selgeid tehtud otsuseid, mis mängivad avalikke vahendeid mingi oma inimeste ringi kätte.»

Riigikogus rääkis ta nii: «Teiseks, ühistranspordireform niimoodi, et toimiv süsteem lammutatakse ja uuest süsteemist, kuigi meil detaile ei ole, paistab jälle kasu saavat erakonnakaaslasega seotud transpordifirma, ning täiesti arusaamatud investeerimisotsused näiteks rongiliikluses või ka Rail Balticuga või ka lennundusliikluses. Kõik need lood lõhnavad omadele mängimise ja korruptsiooni järele ja kindlasti ei räägi nad riigimehelikust käitumisest või meie kõigi ühishüvede teenimisest.»

