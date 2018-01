​Reformierakonna naisliikmed nõuavad Urmas Reinsalu tagasiastumist

NaiRe juhatuse esinaise ja Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Maris Lauri sõnul on justiitsministri sõnavõtt ja käitumine olnud kahetsusväärne ning see naeruvääristab vägivallavastast tegevust.

Avaldusele on alla kirjutanud Reformierakonna naisteühenduse NaiRe juhatus ja Reformierakonna fraktsiooni liikmed Yoko Alender, Liina Kersna, Maris Lauri, Keit Pentus-Rosimannus, Heidy Purga, Laine Randjärv, Anne Sulling, Terje Trei.

Kolm põhjust tagasiastumiseks Reformierakonna naisteühendus ning fraktsiooni naisliikmed toovad välja kolm põhjust justiitsminister Urmas Reinsalu tagasiastumiseks: 1. Tema kahetsus oma väljaütlemise kohta naistevastase vägivalla vastu on võrreldav naistevastase vägivalla tolereerimisega. Justiitsministri vastutusalasse kuulub võitlus naistevastase vägivalla vastu ning kui minister ei mõista selle olulisust, siis pole seotud tegevused ka usutavad ja tulemuslikud. Justiitsminister on oma seisukohtade ja sõnakasutusega naeruvääristanud ning marginaliseerinud vägivallavastast võitlust. 2. Teiste inimeste solvamine ja sildistamine pole aktsepteeritav. Justiitsministri sõnakasutus ei olnud juhuslik või kogemata juhtunud lapsus, vaid läbimõeldud ja kaalutletud sõnavõtt – tegemist oli kirjaliku avaldusega, mille tegi väga pikalt Eesti poliitikas tipptasemel tegutsenud inimene. Ministri vabandus, et ta pole robot, annab ühiskonnale vale signaali. Ka vägivallatsejad õigustavad oma tegusid emotsionaalsusega. 3. Ministri vabanduspalve polnud siiras. Reinsalu pole aru saanud, et küsimus ei ole tähtsa ürituse korraldajas või andestamises. Kogu küsimus on ministri suhtumises naistevastasesse vägivalda. Eelnevast lähtuvalt ootavad NaiRe ja Reformierakonna fraktsiooni naisliikmed, et minister Reinsalu mõtleb veel kord oma käitumise üle, teeb õiged järeldused ning lahkub justiitsministri ametist.

Lisaks Reformierakonna naisliikmetele on aktiivsed ka Vabaerakonna naised, kes algatasid sotsiaalmeedias eile justiitsminister Urmas Reinsalu vastase protestiaktsiooni. «Justiitsiminister Urmas Reinsalu on läinud oma sõnavõttudega liiale ning meie soov on, et Eesti liiguks edasi ilma Reinsaluta,» ütles Vabaerakonna saadik ja Vabaerakonna Esinduskogu eestseisuse juht Monika Haukanõmm.

Lisaks nelja fraktsiooni ühisavaldus

LTäna teatasid riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Keskerakonna, Reformierakonna ja Vabaerakonna fraktsiooni 19 naisliiget ühispöördumises, et taunivad justiitsminister Urmas Reinsalu seisukohta.

«Meile teeb suurt muret asjaolu, et Eesti Vabariigi justiitsminister avaldab kahetsust vägivalla taunimise osas,» seisab avalduses. Allakirjutanud märgivad, et justiitsministrina teab Reinsalu kindlasti lähisuhtevägivalla kui probleemi ulatust meie ühiskonnas.

«Kindlasti on justiitsminister teadlik, et lähisuhte vägivald moodustab 10 protsenti kõigist toimepandud kuritegudest ja ligi 40 protsenti vägivallakuritegudest. Samuti peab ta teadlik olema sellest, et lähisuhtevägivalla vastane võitlus on üks meie kriminaalpoliitika prioriteete.»

Justiitsminister peab alati olema eesliinil vägivallavastases võitluses ja selle teema eestkõneleja. «Selle asemel on härra Urmas Reinsalu andnud ühiskonnale sõnumi, et vägivalla hukkamõist on tingimuslik ning kui «kanad kaagutavad», siis võib vägivallale läbi sõrmede vaadata, probleemi vähendada ja probleemi tõstatajaid naeruvääristada,» seisab avalduses.

Sellele avaldusele on alla kirjutanud Liisa Oviir, Terje Trei, Oudekki Loone, Barbi Pilvre, Monika Haukanõmm, Olga Ivanova, Marianne Mikko, Helmen Kütt, Krista Aru, Keit Pentus-Rosimannus, Inara Luigas, Yoko Alender, Heljo Pikhof,Anneli Ott, Liina Kersna, Marika Tuus-Laul, Maris Lauri, Heidy Purga ja Laine Randjärv

Sotsid tahavad lisaselgitusi

Mitmed poliitikud, sealhulgas IRLi koalitsioonipartneri Keskerakonna liige Raimond Kaljulaid leidsid, et Reinsalu peaks oma avalduse pärast ministriametist tagasi astuma. Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) pidas Reinsalu sõnakasutust sobimatuks ning soovitas tal paluda kõigilt vabandust paluda, keda tema ebaõnnestunud avaldus solvas.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder ütles teemat kommenteerides, et minister väljendas end ebatäpselt ja ebaõnnestunult, kuid ei peaks ametist tagasi astuma.

Sotsiaaldemokraadid nõuavad Reinsalult aga täiendavaid selgitusi. Nimelt jõudis riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon eilsel koosolekul järeldusele, et nad soovivad justiitsminister Urmas Reinsalult (IRL) küsida täiendavaid selgitusi tema naistevastase vägivalla kohta käinud sõnavõtu kohta.

Urmas Reinsalu FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

«Kanakarja kambakas»

Reinsalu skandaal sai hoo sisse pärast seda, kui minister kommenteeris 104 inimese allkirjastatud pöördumist president Kersti Kaljulaidile, milles taunitakse Tiit Ojasoo osalust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu lavastamises.

Oma arvamusloos astus justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) Ojasoo kaitseks välja ning nimetas 104 inimese pöördumist presidendile kanakarja kambakaks. Reinsalu märkis, et ehkki ta inimesena Tiit Ojasood ei tunne, siis «kui minult tema lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust».