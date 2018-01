Sarapuu: ma ei ole kedagi ähvardanud

Kersti Sarapuu märkis, et ühegi perekonna korruptsiooniga seostamine ei ole tavapärane parlamentaarne debatt, vaid raske etteheide sisuliselt kuriteo toimepanemises.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ja tema perekond nõuavad kohtu kaudu Jürgen Ligilt ja Martin Helmelt kahjuraha ja vabandust. Loe lähemalt: Opositsiooni kõri kallale kohtu kaudu

«Kindlasti ei olnud Jürgen Ligi ja Martin Helme kasutatud väljendid ning järjepidevad rünnakud õigustatud. Seejärel juhtisin Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri tähelepanu asjaolule, et kui nii jätkub, siis peab minu perekond ennast kuidagi kaitsma. Kohe kindlasti ei ole ma kedagi ähvardanud, veel vähem püüdnud mõjutada umbusaldusavalduse ära jätmist,» selgitas Sarapuu.

Jürgen Ligi esitatud väidetel pole tema sõnul mingit tõepõhja. «Ma ei ole Jürgen Ligiga viimase kahe nädala jooksul isiklikult suhelnud. Pärast umbusaldusavalduse läbikukkumist andsin oponentidele võimaluse ise esitatud valeväited ümber lükata, kuid seda ei tehtud,» ütles ta.



«Kõigest eeltoodust on emana tohutult kahju, sest peame pöörduma perega enda maine kaitseks kohtusse. Kindlasti ei ole see meie esimene eelistus, aga ebaaus laimukampaania ei jäta meile enam muud võimalust,» ütles Sarapuu.



Riigikogu esimees Eiki Nestor viitas põhiseaduse paragrahvile 62, mis sätestab riigikogu liikme mitteseotuse mandaadiga ja õigusliku vastutuse puudumise hääletamise ja poliitiliste avalduste eest riigikogus või selle organites.

«Igas demokraatilikus riigis on nii. Kui see nii ei oleks, tekiks alati oht, et need, kes on võimul võivad kõiki opositsioonisaadikud, kes midagi ütlevad, karistada. Et võim ei saaks teha teisitiarvajatele liiga,» ütles Nestor.

Ka antud juhtumi puhul kehtib tema sõnul paragrahv 62, ent mis puudutab rahvasaadiku sõnavõtte väljaspool riigikogu, siis kehtivad neile samad normid mis teistele. «Kindlasti ei ole ta vaba vastutusest näiteks raadiosaates rääkides või Postimehele kirjutades,» ütles Nestor.

«Suukorvistamist» Nestor opositsioonisaadikute kohtusse kaebamises ei näe, kuid ta tõdeb, et Keskerakonnaga on käinud aastaid kaasas nii öelda kannataja kuvand.



Reformierakonna liige Maris Lauri leiab aga, et Jürgen Ligi ja Martin Helme kohtusse kaebamine on Keskerakonna üritus riigikogu liikmeid suukorvistada.

«Teel vaikivasse ajastusse? Tõenäoliselt tuleb ka ülejäänud neljakümne kolmel Kadri Simsonit umbusaldanud Riigikogu liikmel oodata peagi laekuvat rahalist nõuet perekond Sarapuudelt, sest ka neile tundus, et Kadri Simsoni esindatud keskerakondliku tasuta bussisõidu läbisurumise taga ei ole mitte üksnes ilmavaateline rumalus,» kommenteeris Lauri.

«On loomulik, et vaba demokraatiliku riigi kodanikud esitavad küsimusi, kui neile tundub, et otsuste langetamise aluseks pole mitte teo arukus ja otstarbekus. Riigikogu liikmel on selleks lausa kohustus. Nimelt on Riigikogu üheks peamiseks ülesandeks täitevvõimu tegevuse kontrollimine ehk parlamentaarne kontroll. Selleks on arupärimised, kirjalikud küsimused, infotund, uurimiskomisjonid ja ka umbusaldushääletus,» märkis Lauri.



«Kui nüüd Riigikogu liige kaevatakse kohtuse selle eest, et ta umbusaldushääletusel selgitab, miks ta seda teeb, siis saab teha vaid väga ühese järelduse: kaebajad püüavad Riigikogu liikme seaduspärast tööd takistada. Tehke mis tahate, mina teen järelduse, et Riigikogu liikmeid püütakse suukorvistada, et Keskerakond püüab ette kirjutada, mida võib Riigikogu liige rääkida. See on demokraatia ja sõnavabaduse suukorvistamine,» seisab postituses.