Martin Helme «Pealtnägijas»: mul puudub kohtusüsteemi vastu igasugune respekt

-Kristjan Pihl: Kas see et nüüd siin samas riigikogu saalis te olete kohtunike suunas päris krõbedalt öelnud kas see on ka mingi isiklik vimm kohtunike vastu?

Martin Helme: See on üks asi, siis ma nägin missugune see süsteem on, me oleme käinud erakonna näol kohut Juhan Aarega, et tagasi saada 10 000 eurot, mille ta erakonnast varastas, neljandat aasta käime ja me pole esimesest astmest jõudnud veel kuhugi.