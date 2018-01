Ossinovski sõnul tuleks maksumaksja raha eest PBKst saadete tellimine lõpetada

Vabaerakonna liige Andres Herkel uuris peaministri ülesandeid täitvalt tervise- ja tööministrilt, kas praegune seadusandlus võimaldab raha tagasi nõuda näiteks Mihhail Kõlvartilt, kes vahetult enne valimisi PBK eetris märkimisväärselt eetriaega sai.

Herkel meenutas, et näiteks Edgar Savisaar ja mitmed teised pidid 2013. aasta valimiste järel Tallinna raha eest tellitud klippe ja ka muid reklaamikandjaid pärast tagantjärele kinni maksma.

Ossinovski viitas oma vastuses erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ning toonitas, et avaliku ressursi väärkasutamine ühe, ükskõik millise erakonna huvides on kindlasti lubamatu ega käi Eesti poliitilise kultuuri juurde.

«Minu teada ka valdav osa, vähemasti erakondasid peale Keskerakonna, on selle ühemõtteliselt ka hukka mõistnud, sealhulgas ka minu erakond, ja kindlasti, kui Tallinnas oleks täna teistsugune linnavalitsus, siis ma usun, et ka need otsused oleksid teistsugused,» kritiseeris Ossinovski.

PBKga ei saa samamoodi jätkata

«Olulisem sellest, millised konkreetsed persoonid sellesse saatesse kutsutakse, on siiski see, et seda saadet tellitakse Tallinna maksumaksja raha eest. Ja see on selles olukorras lubamatu. Mina arvan, et selline praktika ei tohiks jätkuda,» sõnas Ossinovski kommentaariks PBK kohta.

Ta lisas, et kui sellel tegevusel esinevad väär- või kuriteo tunnused, siis loomulikult sellesse tuleks sekkuda ka õiguslikult. «Ja ma arvan, et on kindlasti asjakohane arutada, kas Eesti õigusruum – juhul kui tänane peaks osutama ebapiisavaks – vajab mingisugust täiendamist, selleks et seda tüüpi väärkasutusi ära hoida,» sõnas Ossinovski.

Tänane Postimees tõi välja, kuidas Tallinna linna tellitavatesse kolme telesaatesse Pervõi Baltiiski Kanalis (PBK) pakutakse suuniseid nii keskerakondlikust linnavalitsusest kui ka Stenbocki majast. Näiteks varem Mihhail Kõlvarti nõunikuna töötanud Betina Beškina suunab vene telekanalisse Pervõi Baltiiski Kanal (PBK) Tallinna ostetud saadete sisu. Seda, et tema endine ülemus enim PBK eetriaega pälvib, peab Beškina loomulikuks.