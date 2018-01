Riigikogu sotsid tahavad Reinsalult saada täiendavaid vastuseid

Fraktsiooni esimees Kalvi Kõva (SDE) ütles, et teiste tähtsate päevateemade seas arutati tänasel koosolekul ka justiitsminister Urmas Reinsalu väljaütlemist naistevastase vägivalla kohta. «Loomulikult kõik fraktsiooni liikmed leidsid, et Urmas Reinsalu sõnakasutus ja väljaütlemine on lubamatu ja viis meid väga hämmingusse,» lausus ta.

Reinsalu väljaütlemisest jäi sotsidele Kõva sõnul ka segaseks, et missuguse positsiooni on justiitsminister ja IRL võtnud naistevastase vägivalla suhtes – kas valitsuse poolt heaks kiidetud ja kokkulepitud plaanid, et vähendada naistevastast või perevägivalda Eestis, on jõus ja kas justiitsminister nendest kinni peab.

«Eks me kindlasti mingil hetkel püüame justiitsministrilt need vastused saata,» lausus Kõva ja lisas, et nad ei saa täpselt aru, mida justiitsminister oma väljaütlemisega mõtles. «Tervikuna on see sõnavõtt väga lubamatu.»

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles riigikogu infotunnis, et sellist sõnakasutust ning seisukohta, mis näikse õigustavat naistevastast vägivalda, ministrilt ei ootaks. «Kahtlematult on härra Reinsalu avaldus mitte ainult ebaõnnestunud, vaid kahtlematult ka ühemõtteliselt taunimisväärne,» ütles Ossinovski.

Reinsalu ütles eile Postimehele antud videointervjuus, et kahetseb ebaõnnestunud sõnakasutust. Küsimusele, millal justiitsminister tagasi astub, vastas Reinsalu, et siis, kui on õige aeg.