Karilaid: suure tõenäosusega me Ivanovaga enam ei arvesta

«Tal on olnud võimalus, ta on erakonnast välja arvatud, aga ta on fraktsiooni liige. Oleme lootnud, et ehk suudab ta saada aru, et erakond on meeskonna mäng ja siin tuleb vaadata ühiselt asju, aga tundub, et ta ei saa aru ja suure tõenäosusega temale enam lootusi ei panda, et ta oleks võimeline arenema meeskonna mängijaks,» ütles Karilaid ERRile.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon pole rahul, et Olga Ivanova jättis eelmisel nädalal toimunud majandusminister Kadri Simsoni umbusaldushääletusel hääletamata ja kavatseb selle küsimust eraldi arutama hakata. Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles möödunud nädala neljapäeval ERRile, et Ivanova käitumine oli kahetsusväärne ja tuli fraktsioonile üllatusena.

Ivanova: võin olla vaba oma valikus

Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Olga Ivanova põhjendas umbusaldushääletusel hääletamata jätmist sellega, et see oleks olnud ebaõiglane ja ta on oma valikus vaba.

Ivanova sõnul ei olnud umbusaldushääletuse selgitused piisavad ja ta leidis, et võrreldes eelmiste ministrite (toim - Mihhail Korb ja Martin Repinski) tagasiastumise põhjustega oleks see nende suhtes ebaõiglane. «Nende suhtes (Korb ja Repinski) sellist kahtlustust ei olnud,» ütles Ivanova, kelle sõnul on tegu topeltstandardiga.

FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX BALTICS Olga Ivanova

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon ei olnud Ivanova otsusega hääletamata jätta rahul ning võtab küsimuse ette sel nädalal. Ivanova aga märkis, et fraktsioonis mingisugust arutelu temaga enne umbusaldushääletust ei toimunud.

«Iseenesest minuga ei üritatud ka enne hääletust rääkida. Sain sellest aru nii, et võin olla vaba oma valikus. Iseenesest on see väga hea, sest samamoodi nagu mind erakonnast välja arvati, siis selle olukorraga ka arvestati,» ütles Ivanova.

11. septembril 2017 otsustas Keskerakonna juhatus erakonnast välja heita kohalikel valimistel Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna ridades kandideerinud Olga Ivanova. Ivanova käib kõige kiuste erakonna koosolekutel edasi ning sai tagasi riigikogu õiguskomisjoni kaaluka koha.