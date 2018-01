«Mõistan naistevastase vägivalla igal juhul nii füüsilisel kui vaimsel kujul hukka! Siin ei ole ega saa olla arutelule mingit kohta,» sõnas Ratas, kes sel teemal ka justiitsminister Urmas Reinsaluga vestles. «Ta selgitas mulle, et tema eesmärk oli öelda, et karistamisele peab järgnema ka andestus,» lisas peaminister.

104 inimest on allkirjastanud president Kersti Kaljulaidile edastatud avaliku kirja , milles taunitakse Tiit Ojasoo osalust Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu lavastamises. Kirja üks algatajatest on sotsiaalmeediagrupi «Virginia Woolf sind ei karda!» moderaator Nika Kalantar.

«Kanakarja kambakas»

Mitmed poliitikud, sealhulgas IRLi koalitsioonipartneri Keskerakonna liige Raimond Kaljulaid leidsid, et Reinsalu peaks oma avalduse pärast ministriametist tagasi astuma. Reinsalu palus oma sõnastuse pärast vabandust . «Ma vabandan oma avalduse sõnastuse pärast, kui see tegi kellelegi haiget,» selgitas Reinsalu.

Seeder: Reinsalu ei peaks tagasi astuma

«Ma küll ei arva, et Urmas Reinsalu peaks tagasi astuma justiitsministri ametikohalt. Ta on seda tööd teinud väga hästi, tegemist on kompetentse, pädeva isikuga sellel ametikohal,» selgitas Seeder.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) nimel teemat kommenteerinud kultuuriminister Indrek Saar kirjutas sotsiaalmeediasse, et kõik sammud selleks, et pärast inimese suurt eksimust saaks toimuda leppimine ja andestamine, on tehtud. Saar rõhutas, et vägivald ükskõik millises vormis ei ole aktsepteeritav. Mitte kunagi ja mitte mingil tingimusel.