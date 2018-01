Vabaerakonna ettepanek kahe tooli seaduse tühistamiseks jäi toetuseta

Praegune seadus võimaldab riigikogu liikmetel kuuluda samaaegselt ka linna- või vallavolikokku. Vabaerakonna liikme Andres Herkeli sõnul on sellel nn kahe tooli seadusel kaks probleemi: «Esiteks koondub selle seaduse jätkumisega võim kohalikes volikogudes väheste inimeste kätesse ega vasta kohalike kogukondade huvidele. Teine probleem on see, et riigikogu liikmete kahel toolil istumisega kannatab oluliselt nende töö riigikogus.»

«Neljapäeviti toimuvad riigikogus komisjonid ning nende kokku kutsumine saadikute puudumise tõttu võimatu.»

Herkel märkis, et kui riigikogu üks nädal Toompeal kestab neli päeva, siis praktikas tähendab see seda, et neljapäeva pärastlõunal on riigikogu koridorid tühjad, sest saadikud on sõitnud kohalike omavalitsuste volikogudesse. «Neljapäeviti toimuvad riigikogus komisjonid ning nende kokku kutsumine saadikute puudumise tõttu võimatu,» sõnas ta.

Vabaerakonna tegevjuhi Märt Meesaku sõnul riivab tänane kahel toolil istumist lubav seadus kohalike õiglustunnet. «Olukord, kus haldusreformi käigus volinike arv niigi tugevalt vähenes, on saadikute kuulumine volikogudesse vähendanud kohalike kogukonna liidrite võimalust kaasa rääkida veelgi,» leidis Meesak.

Kahel toolil istumise lõpetamiseks algatasid Vabaerakonna saadikud 2016. aastal eelnõu, mille sisuks oli põhimõte, et uus omandatud mandaat tühistab eelmise mandaadi. Ehk sellest hetkest, kui riigikogu liige on valitud kohaliku volikogu liikmeks, lõpeb tema mandaat riigikogu liikmena ja vastupidi.

1080 allkirjaga kollektiivne pöördumine kahe tooli seaduse tühistamise toetuseks anti Vabaerakonna poolt Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle 11. oktoobril 2017. Tänasel põhiseaduskomisjoni istungil pöördumine toetust ei leidnud.

Kohalikel valimistel kandideeris 101st riigikogulasest 88. Neist osutus valituks 64 poliitikut, kellest omakorda 58 otsustas kasutada nn kahel toolil istumise võimalust, vahendab ERR.

Vaidlused on kestnud aastaid

Vaidlused selle üle, kas saadikud võivad volikokku kuuluda või mitte, said alguse juba 2000. aastate algul. 2001. aasta kevadel algatas valitsus volikogu valimise seadust muutva eelnõu, kuhu põhiseaduskomisjon lisas menetluse käigus keelu olla üheaegselt riigikogu ja kohaliku volikogu liige.

Põhiseaduskomisjoni toonase isamaaliitlasest liikme Mart Nuti sõnul leiti muudatust tehes, et liiga paljudes ametites on ühed ja samad inimesed, ning sooviti suurendada ka teiste võimalusi poliitikas osaleda. «Loomulikult oli teada, et Soomes oli vastupidine arusaamine, kus rõhutati, et parlamendi liige peakski olema volikogus, et tugevdada sidet oma valimisringkonnaga. Meil otsustati teha teistsugune valik,» on ta varem Postimehele öelnud.

Nutt märkis, et kuulus ka ise kuus aastat nii volikokku kui riigikokku ning nende ülesannete samaaegne täitmine oli tegelikult väga koormav. Nii võis tema hinnangul võtta seda otsust ka poliitikute soovina enda elu kergemaks muuta.