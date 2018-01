Savisaar: mina hääletaksin Putini poolt

«Kunagi kirjutasin USA presidendivalimistest Donald Trumpi toetuseks. Nüüd on aeg kirjutada Vladimir Putinist. Oleme elus mitmel korral kohtunud ja mul jäi temast hea mulje,» kirjutab Edgar Savisaar sotsiaalmeedias.

Kauaaegse Keskerakonna juhi hinnangul saab Putinist tugev ning sihikindel president, kes sobib Venemaa inimestele. «Ma ütlen keskerakondlasena, et aeg maailma jaoks on keeruline ja sellisel ajal on vaja tugevaid riigijuhte. Nagunii on enamus riigitegelasi sellised , et ühega viska teist!» kirjutas Savisaar. Ta lisas, et kui ta oleks Vene kodanik, siis hääletaks ise Putini poolt. «Soovin, et koera aasta oleks talle edukas. Koerad on ustavad sõbrad, soovin talle selleks aastaks ustavaid võitluskaaslasi,» seisab postituses.

Savisaare sõnul plaanis ta uisuliidu juhina minna Moskvasse iluuisutamise Euroopa meistrivõistlusi vaatama. «Minu diabeet läheb aina halvemaks, südameinfarktist on uusi järelmeid ja jalg annab järjest tugevamaid fantoomvalusid. Tuleb ikka kuulata minu raviarsti doktor Põderit, mõistlikkuse piires,» tõdeb endine tipp-poliitik.