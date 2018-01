Kivirähk: poliitiline väitluskultuur on muutunud madalaks

Raimond Kaljulaid soovitas eilses Suud puhtaks saates opositsioonil paremini teha, et siis ise otsustada, kas pealinn tellib meediateenuseid PBK-lt või kelleltki teiselt.



Sotsioloog Juhan Kivirähk nentis, et väljaütlemine oli muidugi ülbe ja maksumaksja raha eest poliitreklaami ostmine on taunitav. «Tulge ise võimule ja kasutage siis maksumaksja raha, see kindlasti hea nõuanne ei olnud,» leidis Kivirähk.



Küll aga on konflikt telekanali PBK ümber läinud põhimõtteliseks. «Need kellel pole lootust vene keelselt valijalt hääli saada, need ründavad PBK info edastamist ja seepärast on see teravaks läinud. On muidugi linnainfot, mida tuleks PBK-s edastada, mis puudutab Tallinna inimeste informeerimist. Valimiseelsed poliitreklaamid – see on taunitav,» rääkis Kivirähk.

Kivirähk tõdes, et kuigi antud väljaütlemist eraldi ei saaks nimetada ohuks demokraatiale, siis viimasel ajal väljakujunenud ärplemist poliitilistes ringkondades küll. «Poliitiline väitluskultuur on muutunud äärmiselt madalaks,» tõdes Kivirähk.