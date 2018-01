Ivanova: jätsin hääletamata, sest see oleks olnud ebaõiglane

Ivanova sõnul ei olnud umbusaldushääletuse selgitused piisavad ja ta leidis, et võrreldes eelmiste ministrite (toim - Mihhail Korb ja Martin Repinski) tagasiastumiste põhjustega oleks see nende suhtes ebaõiglane.



«Nende suhtes (Korb ja Repinski) sellist kahtlustust ei olnud,» ütles Ivanova, kelle sõnul on tegu topeltstandardiga.



Riigikogu Keskerakonna fraktsioon Ivanova otsusega hääletamata jätta rahul ei ole ja plaanib küsimuse arutelu alla võtta. Ivanova aga märkis, et fraktsioonis mingisugust arutelu temaga enne umbusaldushääletust ei toimunud ja koosolek toimub esmaspäeval.



«Iseenesest minuga ei üritatud ka enne hääletust rääkida. Sain sellest aru nii, et võin olla vaba oma valikus. Iseenesest on see väga hea, sest samamoodi nagu mind erakonnast välja arvati, siis selle olukorraga ka arvestati,» ütles Ivanova.



