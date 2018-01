Jürgen Ligi: ma ei ole kuulnud ühtegi majandusinimesele omast argumenti

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas opositsioonil pole paremat teha, kui umbusaldusavaldusega tegeleda, vastas Jürgen Ligi (Reformierakond), et umbusaldamine on kõige sisulisem asi, millega saab kritiseerida ühte valitsejat.

«Mis on veel sisulisem, kui raha jagamine, mille muster on korruptiivne, ja mille juurde ei esitata majanduslikke põhjendusi; mille ainus seletus [minister Kadri Simsonilt] on oponentide, ajakirjanike ja ekspertide ründamine,» rääkis Ligi.

Ligi jätkas, et ta ei ole kuulnud ühtegi majandusinimesele omast argumenti. «Põhipaatos on tal teiste süüdistamine ja uhkeldamine sellega, et tema annab raha,» ütles Ligi.