Kadri Simsoni umbusaldamine kukkus riigikogus läbi

Michal tuletas ministrile meelde, et selle asemel et rääkida sisust, ründab minister vastaseid ja oponente. Michal ütles, et tema oli see salapärane minister, kelle ajal võitis Võrumaa bussiliinide hanke Hansa Bussiliinid, kus tal oli osalus. «Ministriameti tõttu lahkusin bussiturult, tunnistan, kokku 18 euro eest ja juba paar aastat mõtlen, kuidas seda summat paigutada.»

Michali sõnul peitub iroonia selles, et hanke kuulutas välja IRLi kuuluv maavanem, mistõttu polnud tal sellega vähimatki seost. «Simsoni leiutis on täpselt nii meelevaldne, nagu arvame tema poliitikast,» nentis ta.

EKRE saadiku Jaak Madisoni küsimus puudutas laevandussektorit, nimelt küsis ta laevade Eesti lipu alla meelitamise kohta. «Erinevalt Teist ei ole mina reisilaeval töötanud, aga pean sektorit väga oluliseks,» vastas Simson Madisonile, viidates sellele, et Madison töötas enne riigikogu liikmeks saamist Tallinkis. Tallinki naistöötajad süüdistasid Madisoni järeletehtud uksekaardiga nende kajutisse tungimises. Madison ise nimetas selliseid süüdistusi toona absurdseks.

«Keskerakonna raha jagamistel saavad omad alati rohkem kasu kui avalikkus,» heitis ministrile ette teine EKRE saadik Martin Helme.

Reformierakonna saadik Terje Trei küsis Simsonilt selle kohta, et tema ministeeriumi külastas hiljuti Venemaa transpordi aseminister, kuid avalikkust teavitati sellest alles hiljem. «Minu pressiosakond on püüdnud anda selle kohta selgitusi. See viisakusvisiit ei olnud midagi kindlat ja minu päevakavasse pandud, sest ei olnud kindel, kas ma Brüsselist tagasi jõudsin,» rääkis Simson. Minister tõdes, et viimati toimus selline kohtumine aastal 2013. Seega on neid kohtumisi toimunud üsna harva. Räägiti, kuidas kiirendada Tallinna-Peterburi rongidel tolliprotseduure, samuti arutati raskeveokite maksu jm teemade üle.

Reformierakondlane Valdo Randpere küsis, mis tunne on olla riigikogu saalis, kus pool liikmetest peab teda ebapädevaks. Simson vastas, et ta on ise olnud pikalt opositsioonisaadik ning see ongi opositsiooni töö avaldada umbusaldust. «Tulen teie ette alati rõõmuga ja vastan nii hästi, kui oskan,» lausus ta. Sama erakonna liige Urmas Kruuse küsis, et kas Simson ei leia, et on ebaeetiline teha otsuseid, mis on seotud ta lähedastega.

Vabaerakonna esimees Artur Talvik tuletas Simsonile meelde Savisaare sõnu «puhas kui prillikivi». Talvik küsis, kuidas on Keskerakonnal läinud tööga, mis nad lubasid teha erakonna korruptiivsetest käitumismustritest puhastamisel. «Me töötame selle nimel iga päev. Mina ministrina ei ole teinud ühtegi otsust, mis oleks eelistanud ühte või teist ettevõtet või inimest, vaid pidanud silmas Eesti üldist käekäiku,» kõneles Simson.

Simsoni erakonnakaaslane, keskerakondlane Martin Repinski rääkis oma arupärimises ministrile, et põllumajandusel läheb aina paremini. «Tahtsin öelda seda, et kui meil fraktsioonis oli arutelu sellel teemal ja põllumajandusteemal ja toetuste teemal ja osales üks kõrge riigiametnik, me küsisime temalt otse, et mis on põhjus, miks põllumehed ei saa praegu toetust. Ta ütles, et põhjus on selles, et peaministri jaoks see valdkond ei ole seksikas, tema jaoks on seksikas näiteks startup'ide valdkond või IT-valdkond ja niikaua kui see ei muutu, ei muutu ka olukord põllumajanduses. Minu küsimus on: miks mõned poliitikud on nii silmakirjalikud?»