Vabaerakonna kampaaniajuhiks kinnitati Ivo Rull

Parteitu Ivo Rull on kommunikatsiooniekspert, koolitaja ja literaat, kes alates möödunud sügisest tegutseb ka Viimsi volikogu liikmena (valimisliit Kogukondade Viimsi).

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul kaasati Ivo Rull eeskätt tema poolt varasemalt edukalt juhitud valimiskampaaniate tõttu.

«Meile on ette heidetud, et meie sõnumid ei jõua inimesteni. Ivo Rull on tugeva karakteriga, kes on võimeline ja tahtmist täis meie Eesti paremaks tegemise plaane arusaadavalt inimesteni ja erakonna 2019. aastal väga hea valimistulemuseni viima,» lisas Talvik.

Ivo Rulli hinnangul on Vabaerakonnal tänastest parlamendiparteidest kahtlemata kõige rohkem sisulist tööd tegev fraktsioon.

«Pühendan oma energia, kogemused ja teadmised selleks, et Vabaerakonna aateline sisu saaks kampaanias kaasaegse ja professionaalse väljundi,» märkis Rull.

Ivo Rull on töötanud ajakirjanikuna erinevates meediakanalites. Aastatel 1992 - 1995 osales ta aktiivselt poliitikas, olles Rahvusliku Koonderakonna «Isamaa» peasekretär ning Riigikogu Parempoolsete fraktsiooni nõunik. Alates 1995. aasta kevadest on ta töötanud kommunikatsioonikonsultandina paljudes ettevõtetes.

Ivo Rull on avaldanud raamatud «Meediamängud» (2008), «Populismist» (2014) ja «Tartu tudengid kuumadel kaheksakümnendatel» (2015).