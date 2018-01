Jufereva: valitsusel on aeg oma lehte välja andma hakata

«Viimastel kuudel kritiseerivad peavoolumeedia väljaanded maksureformi, tänu millele saab 80 protsenti töötavatest inimestest alates 2018. aastast igal kuul 64 eurot rohkem. Sealjuures ignoreerivad ajakirjanikud jonnakalt fakti, et lisaks 500 euro suurusele maksuvabale miinimumile suutis valitsus pisut rohkem kui aastaga realiseerida terve rea oma programmi punkte,» kirjutas ta.

Jufereva loetleb pikas kirjatükis üles suure hulga valitsuse saavutusi tulumaksumuudatustest kuni lastetoetuste ja vanemapuhkuseni. Muuhulgas ka haldusreform ja Eesti eesistumine Euroopa Liidu nõukogus. See kõik olevat aga väike osa sellest, mida valitsus on oma rahva heaks teinud. Selleks, et kodanikud valitsuse pingutusi paremini mõistaksid, teebki ta artikli lõpus ettepaneku, et iga kodaniku postkasti võiks regulaarselt potsatada valitsuse saavutustest informeeriv väljaanne.

«Ma olen veendunud, et väga asjakohane oleks, kui iga Eestimaa elaniku postkasti lastaks igal kuul infoleht, milles valitsus räägiks tehtud tööst ja oma tulevikuplaanidest. Muuseas, selle töö võiksid enda peale võtta ka ajakirjanikud,» lõpetas Lasnamäe linnaosavanem oma artikli.

Viimastel aastatel on Tallinna linnavalitsusel olnud mitu kohtuasja, kus on arutuse all olnud see, kas linnavalitsuse meetodid elanike informeerimiseks on käsitletavad teavitustööna või maksumaksja raha eest tehtava poliitreklaamina.