Marina Kaljurand lahkus välisministeeriumist

«Minu töösuhe välisministeeriumiga lõppes 31. detsembril 2017. Juhin jätkuvalt rahvusvahelist küberjulgeoleku komisjoni,» ütles Kaljurand BNSile.

Kaljuranna juhitava küberruumi stabiilsuse globaalkomisjoni (GCSC) kutsusid Hollandi initsiatiivil ellu Haagi strateegiliste uuringute keskus (HCSS) ja Ida-Lääne Instituut (EWI), see on seotud interneti juhtimise globaalse komisjoni (GCIG) ja Londoni protsessiga ning globaalkomisjoni tegevuse põhieesmärk on teadlikkuse tõstmine rahvusvahelise küberjulgeoleku teemal. Komisjoni partnerite seas on Hollandi ja Singapuri valitsus, Prantsuse välisministeerium ning Microsoft Corporation, toetaja on ka Eesti valitsus.

Eelmisel aastal komisjoni juhiks valitud Kaljuranna asetäitjatena töötavad USA endine sisejulgeolekuminister Michael Chertoff ja India peaministri endine rahvusliku julgeoleku asenõunik ning diplomaat Latha Reddy.

«Loen praktilise diplomaatia ja rahvusvahelise küberjulgeoleku teemadel loenguid Eestis ja välismaal,» lisas Kaljurand. «Eestis tegelen teemadega, mis on mulle südamelähedased – noored, naised, integratsioon, välispoliitika. Mind kutsutakse paljudesse kohtadesse esinema – koolidesse, organisatsioonidesse, asutustesse. Nii palju, kui vähegi saan, võtan kutsed vastu ja sõidan seetõttu palju Eestis ringi,» ütles endine suursaadik ja presidendikandidaat.

«Juunis astusin naiskodukaitse Lääne ringkonna liikmeks ja praegu osalen erinevatel kursustel – esmaabi ja toitlustamine on läbitud. Valmistun Siiliks,» viitas Kaljurand kevaditi peetavale õppusele.

Alates 1991. aastast välisministeeriumis töötanud Kaljurand kandideeris 2016. aasta sügisestel presidendivalimistel, tema esitas kandidaadiks osa Reformierakonna juhtkonnast, kuid hiljem asus erakond toetama oma auesimeest Siim Kallast. Arvamusküsitlustes konkurentsitult suurima toetusega Kaljurand ei pääsenud valimiskogus teise vooru.

Pärast presidendivalimisi töötas Kaljurand osakoormusega välisministeeriumis küberjulgeoleku nõunikuna.

Novembris kinnitas Kaljurand BNSile võimaliku uue erakonna loomise kuulujutte kommenteerides, et temal poliitilised ambitsioonid puuduvad. «Mul ei ole poliitilist ambitsiooni moodustada uut erakonda ega ka kuuluda uude erakonda,» ütles Kaljurand vastuseks BNSi küsimusele, kas temast võiks saada võimaliku uue erakonna loomisel selle üks juhtfiguure.