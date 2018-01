Simson: ootan huviga umbusaldusavalduse teksti

«Etteheited võimaliku huvide konflikti osas põllumajandussfääris on juba eelnevate nädalate jooksul ümber lükatud,» kommenteeris Simson BNS-ile opositsioonierakondade kavandatavat umbusaldusavaldust.

«Kui Reformierakond soovib arutleda tasuta maakonnasisese bussitranspordi teemadel, siis selleks olen alati valmis,» rääkis ta. «Mind ei üllata Reformierakonna ükskõiksus ja põlgus maaelu edendamise osas, kuid see ei tähenda, et ka tänane valitsus peaks käed rüpes istuma ning laskma maaelul hääbuda. Meie soov on muuta maakondlikud bussiliinid tasust priiks, sest see aitab parandada inimeste liikumisvõimalusi ja vähendada nende kulutusi transpordile.»

Simson sõnas, et kindlasti ei päde reformierakondlaste väide, et maakondlike bussiliinide tasust priiks muutmine on mõeldud bussifirmade tulude suurendamiseks. «Teadupärast saavad bussifirmad fikseeritud liinikilomeetri tasu ning nende sissetulek ei sõltu sellest kui palju inimesi liinil sõidab,» ütles Simson.

Minister lisas, et jääb huviga ootama umbusaldusavalduse teksti. «Võimalikku umbusaldust on ilma konkreetset teksti nägemata keeruline kommenteerida. Teadupärast tuli umbusaldamise jutuga välja Hanno Pevkur, kes peagi sai hoopis enda erakonna sees umbusaldatud,» märkis Simson.

Algatatakse sel nädalal

Esmaspäeval olid opositsioonierakonnad koosolekul, kus oli käsil Kadri Simsoni umbusaldusavalduse teksti koostamine. Selle algatamiseks on vajalik vähemalt 21 Riigikogu liikme allkirjaga kirjalik nõue. «Sellel nädalal anname umbusaldusavalduse kindlasti sisse, aga täpset päeva ei julge öelda,» ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.