Karilaid: Reformierakond tegeleb vaid ärplemisega

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul otsib Reformierakond juba mitu kuud alust minister Kadri Simsoni umbusaldamiseks. «Selgelt on aga näha, et sisu sellel puudub ja eesmärk on tähelepanu oma viimase aja käkkidelt kõrvale juhtida,» ütles ta. «Küll on jutt sigadest, siis ühistranspordist ja veel kõigest muust mis vähegi paberit kannatab, et oleks midagigi kirjutada,» jätkas Karilaid.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütles eile ERRile, et parlamendi opositsioon pole loobunud kavast esitada majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile umbusaldusavaldus ning tema sõnul tehakse seda järgmise nädala jooksul. Simsonile heidetakse ette võimalikku huvide konflikti seoses tema elukaaslase äride eelistamisega, aga ka ühistranspordiküsimust ja muid teemasid.

«Etteheide on laiem kui sigade teema, bussitranspordi küsimus on selline narr erakondlik kinnisidee, kus jällegi erakonnakaaslase huve teenitakse ja raudteetranspordi huve näiteks kahjustatakse,» rääkis Ligi, pidades erakonnakaaslase all silmas perekond Sarapuud.

Esmaspäeval arutab seda küsimust Reformierakonna fraktsioon ja kõnelusi jätkatakse ka teiste opositsioonierakondadega.