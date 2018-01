Häälte varastamine ja sigadus: raadiosaadetes lahati PBKs esinemist tallinlaste raha eest

Postimees kirjutas sel nädalal publitsist Oleg Samorodni analüüsist, mis keskendus poliitikute valimiseelsele ülesastumisele Vene telekanalis PBK. Analüüs näitas selgelt: Tallinna maksumaksja raha eest PBK-lt kolme saadet telliv keskerakondlik linnavõim ei jätnud midagi juhuse hooleks. Paari kuuga näidati sisusaadetes vene vaatajale enim abilinnapea Mihhail Kõlvartit, opositsioon eetrisse ei pääsenud.

Tänase Kuku raadio saate «Keskpäevatund» saatejuhid Priit Hõbemägi, Madis Kimmel ja Hannes Astok olid ühte meelt, et teemaga on hea ots lahti tehtud ning nüüd saab edasi analüüsida, näiteks saadete sisu poolt.

Saatejuhtide hinnangul ei ole põhiprobleem see, et tellitud saadetes keskerakondlasi upitati, vaid see, et seda kõike tehti Tallinna maksumaksja raha eest.

Astoki sõnul ei piisa nüüd koalitsioonipartnerite hukkamõistust, sest ega nad valitsusest ei lahku ja poliitiline kultuur sellest ei muutu. «Ainus võimalus selle mädaneva haava lahtirebimiseks, puhastamiseks ja ravimiseks on, kui erakondade rahastamise järelevalve komisjon suudaks end kokku võtta ja selle asja viia uurimise ja kohtuni,» ütles Astok.

Samorodni analüüs tuli arutlusele ka Vikerraadio saates «Rahva teenrid». «Minu arvates selgub analüüsist isegi see, et raha eest saab teha uusi Boroditšeid, Kõlvarteid ja kasvõi otsustada selle, kas Savisaar tuleb vene vaatajate ette või ei tule,» sõnas saatejuht Mirko Ojakivi. «Minu jaoks omandas teema Samorodni analüüsi järgselt teise dimensiooni: kes ikkagi otsustab selle, kes on vene kogukonnas tegija ja kes ei ole,» lisas ta.

«See pilt, mis ilmnes PBK saadetest just venekeelse valija kontekstis, vastas pigem mingisugusele Ida-Euroopa autokraatiale, kui korralikule läänelikule demokraatlikult riigile,» ütles Eesti Päevalehe ajakirjanik Krister Paris.

Paris lisas: «Mina nimetaksin seda otseselt häälte varastamiseks, tegemist on sigadusega, tegemist on rünnakuga Eesti demokraatliku korra vastu ja mind paneb väga imestama, et sama erakonna esindajast peaminister on sellesse siiamaani väga leigelt suhtunud».

«Oleg Samorodni tõi meile selle pilti ette konkreetses uurimuse keeles, aga samal ajal julgen ma öelda, et tunnetuslikult see mind väga ei üllatanud,» lisas teine saatekülaline, Postimehe arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles neljapäeval Postimehe artiklist ajendatult, et kaalub uue menetluse alustamist Keskerakonna vastu.

«Materjal, mis Postimees on avaldanud ja läbi töötanud, on täiesti piisav selleks, et panna küsimus komisjoni koosoleku päevakorda järgmisel korral,» lausus Tarand. Ta lisas, et kui teema menetlusse võetakse, siis keskenduks see aktiivse valimiskampaania perioodile, mitte kogu telekanali ja erakonna või linna suhetele läbi aastate. Uurida saab valimiskampaania vahendite kasutamist ehk keelatud annetusi.