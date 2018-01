Pevkur muutis Langi tööülesandeid

Pevkur ütles täna ERRile, et Langi esimene ülesanne saab olema riigireformiga tegelemine.

«Riigireform, riigiõigus. Meil on riigikogus lahti presidendi valimiste kord, kodu ja töökorra seaduse muudatused, siis eks need on tema põhilised ülesanded, mis tal siin majas saavad olema,» sõnas Pevkur.

Pevkur ütles eile meediale saadetud pressiteates, et Langi rikkalik kogemus parlamendis, valitsuses ja erakonnas aitab Reformierakonnal «eelkõige ideoloogilises plaanis atra seada, et olla parimas vormis löögirusikas 2019. aasta riigikogu valimistel».

Ka Lang ise ütles, et nad valmistuvad 2019. aasta valimisteks Reformierakonnaga. «Minu asi on vaadata seda, et sellest saaks kokku üks ilus ja korralik erakonna programm.»

Langi kuupalk nõunikuna saab olema 2700 eurot.