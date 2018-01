ERJK arutab Keskerakonna propaganda suhtes PBKs menetluse alustamist

«Materjal, mis Postimees on avaldanud ja läbi töötanud, on täiesti piisav selleks, et panna küsimus komisjoni koosoleku päevakorda järgmisel korral,» lausus Tarand ja lisas, et kui teema menetlusse võetakse, siis keskenduks see aktiivse valimiskampaania perioodile, mitte kogu telekanali ja erakonna või linna suhetele läbi aastate. Uurida saab valimiskampaania vahendite kasutamist ehk keelatud annetuste konteksti.

«Minu meelest on seal kõik tunnused ja sarnasused olemas sellega, mis tehti 2013. aastal. Vahe on selles, et nüüd ei ole ostetud reklaamiaega, vaid saateid, aga põhimõtteliselt on tegu sama mudeliga: avalikke vahendeid on kasutatud selgelt ühe erakonna kasuks,» rääkis Tarand.

Menetluse alustamise otsustab ERJK ühisel koosolekul. ERJK korraline koosolek toimub jaanuarikuu lõpus.

Edgar Savisaar on 2013. aasta kohalikel valimistel tehtud Hiiu staadioni reklaamidega siiani kohtu all. Riigiprokuratuur otsustas 2014. aasta juunis alustada ERJK avalduse alusel Tallinna keskerakondlastest linnajuhtide valimisreklaamidega seoses kriminaalmenetlust, süüdistades neid omastamises.

Kohalikel valimistel kandideerinud tollaste Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare, abilinnapea Arvo Sarapuu, Põhja-Tallinna linnaosa vanema Karin Tammemäe ja tema asetäitja Priit Kutseri ning Tallinna ettevõtlusametis töötanud Jaanus Mutli valimiste eel avaldatud ja algselt teavituskampaaniaks nimetatud valimisreklaamide kulud maksis kinni Tallinna linn.

Hiiumaal elava ajakirjaniku ja publitsisti Oleg Samorodni leidis oma analüüsis, et kui Tallinnas valitseva Keskerakonna juhid kinnitavad, et telesaadete ostmine PBKsse on hädavajalik Eesti venekeelse elanikkonna teavitamiseks, siis tegelikult on need saated Keskerakonna propaganda. Eriti ilmekalt väljendub see valimiskampaania ajal.

Tallinna linna PBKst ostetud saadete külaliste tuumiku moodustavad enamasti keskerakondlased või partei toetajad. Opositsionääre välditakse, sest see tekitab saadetes probleeme.

Postimees kirjutas Samorodni PBK Tallinna-saadete sisuanalüüsile tuginedes, et Tallinna maksumaksja raha eest PBKsse ostetud saated ei jätnud sügiseste kohalike valimiste eel vene vaatajale kahtlusekübet – hääletada tuleb Keskerakonna uue suure tegija Mihhail Kõlvarti ja tema kodupartei poolt. Vene valija hirmutati ära jutuga, et Keskerakonna ainuvõimu lõpp pealinnas oleks halvim, mis juhtuda saaks.

Samorodni vaadeldud ajavahemikul enne 15. oktoobri valimisi esines Mihhail Kõlvart kahe kuu jooksul Tallinna ostetavates saadetes «Meie pealinn», «Vene küsimus» ja «Tere hommikust, Tallinn» kokku 31 korral.