Nestor: Langile saab tööülesandeid anda ainult Pevkur

Riigikogu esimees Eiki Nestor sõnas, et esiteks on tegemist riigikogu juhatuse liikme nõunikuga. «Tegemist ei ole Reformierakonna esimehe nõunikuga,» märkis ta.

Teisalt tõdes Nestor, et nõuniku saab tööle võtta ja talle tööülesandeid anda ainult Hanno Pevkur. «Mitte keegi teine seda tegema ei hakka ja kellelgi teisel pole ka õigust kontrollida, kuidas ta oma tööülesandeid täidab. Ta on tema personaalne nõunik. Töökoht on mõeldud selleks, et anda nõu riigikogu juhatuse liikmele,» selgitas riigikogu spiiker.

Nestor lisas, et Langi tööaeg on seotud juhatuse liikme volitusega. Kui Pevkur enam juhatuses pole, siis pole ka Lang enam nõunik. «Ka töölt lahti saab nõunikku lasta ainult juhatuse liige ise. Rohkem mitte keegi ei saagi,» lisas ta.

Alates sellest nädalast töötab riigikogu aseesimehe Hanno Pevkuri nõunikuna Rein Lang. «Mul on hea meel, et meie meeskonnaga taasliitus Rein Lang. Rein jätkab tööd ka Nortalis, kuid tema rikkalik kogemus parlamendis, valitsuses ja erakonnas aitavad meil eelkõige ideoloogilises plaanis atra seada, et olla parimas vormis löögirusikas 2019. aasta Riigikogu valimistel,» kommenteeris Langi nõunikuks palkamist eile Hanno Pevkur ise.