Rein Langist saab Hanno Pevkuri nõunik

«Mul on hea meel, et meie meeskonnaga taasliitus Rein Lang. Rein jätkab tööd ka Nortalis, kuid tema rikkalik kogemus parlamendis, valitsuses ja erakonnas aitavad meil eelkõige ideoloogilises plaanis atra seada, et olla parimas vormis löögirusikas 2019. aasta Riigikogu valimistel,» kommenteeris Hanno Pevkur.

«On selge, et iga päevaga kasvab Eesti inimeste ootus, et Reformierakond võtaks taas riigi juhtimise vastutuse. Me peame selle vastutuse õigustamiseks kõvasti tööd tegema ja seda parima võimaliku meeskonnana,» lisas Pevkur.