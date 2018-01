Sotside peasekretär paneb ameti maha

Poolteist aastat tagasi, 2016. aasta suvel sotside peasekretäriks valitud Kristen Kanarik sai erakonnakaaslaste heakskiidu töö jätkamiseks ka läinudsuvisel erakonna üldkogul. Alanud aasta esimesel päeval teatas Kanarik erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et taandab end peasekretäri ametist.

«See otsus ei tulnud kindlasti lihtsalt, kuivõrd usaldasite mind äsja sellel suvel jätkama. Olen seda enda jaoks selgeks mõelnud ning seejuures konsulteerinud nii meie erakonna esimehega kui ka enda perega,» selgitas Kanarik erakonnakaaslastele saadetud kirjas, kuid jättis otsuse tagamaad lähemalt täpsustamata.

Kanarik kinnitas, et plaanib endiselt jääda erakonnaga seotuks ning on jõu ja nõuga toeks ka uuele peasekretärile. «Kalvi on igati sobiv sellele vastutusrikkale kohale ning kindlasti on kasuks tema eelnev kogemus peasekretärina ja ka fraktsiooni esimehena,» selgitas ta.

Fraktsiooni esimees peasekretäriks

Kalvi Kõva | FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kalvi Kõva kinnitas, et erakonna esimees Jevgeni Ossinovski on teinud talle ettepaneku asuda erakonna peasekretäriks. «Olen selle ettepaneku vastu võtnud,» kinnitas Kõva.

Erakonna juhatus asub uue peasekretäri teemat arutama ja otsustama jaanuari teises pooles. Juhatuse heakskiidul asuks Kõva kuni korralise üldkoguni tööle erakonna peasekretäri kohusetäitjana. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu peaks toimuma hiljemalt suvel.

Kõva kinnitas, et peasekretäri kohuseid täites loobub ta riigikogus fraktsiooni esimehe kohast. Et praegu on riigikogus istungitevaba nädal, võetakse fraktsiooni uue juhi teema fookusesse tõenäoliselt järgmisel nädalal. «Meil on fraktsioonis väga palju tublisid liikmeid, kes selle ametiga kindlasti väga hästi hakkama saaksid,» vastas Kõva küsimusele, kellest võiks tema hinnangul saada fraktsiooni uus juht.

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni kuulub 15 saadikut: Kalvi Kõva, Heljo Pikhof, Liisa Oviir, Hannes Hanso, Toomas Jürgenstein, Helmen Kütt, Inara Luigas, Jaanus Marrandi, Marianne Mikko, Eiki Nestor, Barbi Pilvre, Rein Randver, Tanel Talve, Rainer Vakra ja Hardi Volmer.