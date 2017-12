Ossinovski: valitsus tegi esimesel aastal kaks viga

«Need asjad, mis maksupoliitikas välja pakuti - võib vaielda, kas nad üksikuna on mõistlikud või mitte - olid laias laastus läbi mõeldud ja rahandusministeeriumis läbi arvutatud. Tagasivõtmise surve tuli poliitiliselt ühelt erakonnalt, kel poliitiliselt pole liiga hästi läinud ehk IRLilt. Selle kaudu pandi kogu valitsus positsiooni, et on heitlik meeleolus,» kirjeldas Ossinovski esimest viga.

Teise veana nimetas Ossinovski seda, et valitsus võttis korraga liiga palju ette ning selleks innustas eelmise aastal kujunenud «mis te seal istute ja mitte midagi ei tee» kriitika.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.