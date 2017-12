Ülevaade: poliitvangerdused aastal 2017

See sõnavõtt maksis 2016. aasta novembrist Jüri Ratase valitsuses olnud Korbile ministrikoha.

Mihhail Korb. | FOTO: Liis Treimann / Postimees

NELI UUT MINISTRIT VALITSUSES

IRLi uue esimehe Helir-Valdor Seederi eestvedamisel otsustas erakonna eestseisus ja volikogu valitsusest tagasi kutsuda kaitseminister Margus Tsahkna, ​rahandusminister Sven Sesteri ning keskkonnaminister Marko Pomerantsi.

12. juunil kinnitas Jüri Ratas oma valitsuses järgmised vangerdused:

- Kaitseministri portfelli võttis Margus Tsahknalt üle poliitikasse naasnud Jüri Luik.

- Keskkonnaministri portfelli võttis Marko Pomerantsilt üle Siim Kiisler.

- Rahandusministri portfelli võttis Sven Sesterilt üle Toomas Tõniste.

- Riigihalduse ministri portfelli võttis skandaalse repliigi pärast tagasiastunud Mihhail Korbilt üle Jaak Aab.

Peaminister Jüri Ratas esita president Kersti Kaljulaidile ettepaneku nimetada rahandusministriks Toomas Tõniste, kaitseministriks Jüri Luik ja keskkonnaministriks Siim Kiisler. | FOTO: Toni Läänsalu

TSAHKNA JA MIHKELSON LAHKUSID IRLIST

26. juunil teatas IRLi endine esimees Margus Tsahkna ning Marko Mihkelson, et lahkuvad IRList.

Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson restoranis La Bottega, kus nad teatasid IRList lahkumisest. | FOTO: Tairo Lutter

SAVISAARE VALIMISLIIT JA TEGUS TALLINN

Juunikuust alates võis Tallinnas näha Olga Ivanova kampaaniaplakateid, millel puudusid igasugused viited Keskerakonnale. See andis omakorda kinnituse kahtlustele, et osa keskerakondlasi võib Tallinnas valimisteks välja panna oma nimekirja. Mäletatavasti said need kahtlused üsna pea kinnitust. Vaatame lähemalt:

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn avalikustas valimisteks esinumbrid. | FOTO: Liis Treimann

- SAVISAAR KANDIDEERIB KOHALIKEL VALIMISTEL

19. juunil teatas korruptsioonisüüdistusega kohtus käiv Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar, et kavatseb kohalikel valimistel kandideerida.

- SÕÕRUMAA JA MÕIS TEGID OMA VALIMISLIIDU

20. juunil teatas ettevõtja Urmas Sõõrumaa, et teeb koos Jüri Mõisaga kohalikeks valimisteks eraldi valimisliidu.

14. juulil kinnitasid Sõõrumaa ja Mõis, et nende valimisliidu nimeks saab Tegus Tallinn. Valimisliidu kampaaniajuhiks sai Mart Luik.

29. juulil teatas Edgar Savisaar oma valimisliidu loomisest. «Kolmest õest» liitus temaga Olga Ivanova. Kuu aega hiljem teatati, et Savisaare ja Ivanova nimekirjaks saab Savisaare valimisliit.

25. augustil teatas Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa valimisliidu kampaaniajuht Mart Luik, et lahkub valimisliidust. «Punaseks jooneks» sai talle valimisliidu liitumine Edgar Savisaare nimekirjaga. Oktoobri keskel teatas Luik, et astub hoopis IRLi. Mäletatavasti sai Mart Luik kohalikel valimistel 431 häält ning kuulub Tallinna linnavolikogu viieliikmelisse IRLi fraktsiooni.

28. augustil kinnitas Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn, et lähevad valimistele ühises nimekirjas. Tallinna linnavolikokku sai Savisaare valimisliidust ja Tegusast Tallinnast vaid üks kandidaat – Edgar Savisaar isikumandaadiga (3621 häälega). Tegemist oli Edgar Savisaare ajaloo madalaima häältesaagiga.

MIHHAIL KÕLVART TALLINNA VOLIKOGU ESIMEHEKS

Sügisestel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Tallinnas kandideerinud ja Eesti suurima häältesaagi (24 668 häält) saanud Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart asus hoopis Tallinna linnavolikogu esimeheks. Linnapeaks sai Taavi Aas.

Postimehe kolumnistid valisid lõppeva aasta silmapaistvaimate inimeste hulka nii peaminister Jüri Ratase kui ka Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti. | FOTO: Tairo Lutter / Postimees

TAAVI RÕIVAS ASTUB ASESPIIKRI KOHALT TAGASI

12. oktoobril teatas ahistamisskandaali sattunud riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, et astub asespiikri kohalt tagasi. Lihtliikmeks taandudes kaotas Taavi Rõivas igakuisest sissetulekust üle 1000 euro. Riigikogu uueks aseesimeheks sai Hanno Pevkur, Reformierakonna fraktsiooni juhiks Jürgen Ligi.

Rõivas ütles Postimehe otsestuudios, et astub parlamendi aseesimehe kohalt tagasi Malaisias toimunud skandaalse peo ja ahistamissüüdistuse tõttu. Rõivas tunnistas, et võis tantsida naisele liiga lähedal, nii et see võis tekitada viimasele ebamugavustunnet. Rõivas eitas seda, et üritas naist suudelda ja tõmbas ta külmutuskappide vahele, et teda käperdada.