Mart Helme: Eesti peaks Kataloonia iseseisvust toetama

«Kui varem võis tunduda, et iseseisvumine on katalaanide jaoks pigem intellektuaalse arutelu objekt, siis nüüd on selge, et katalaanid võtavad oma iseseisvumispüüdlust väga tõsiselt,» ütles Helme.

Veerandsada aastat tagasi iseseisvunud Eesti peaks väikeriigina katalaanide püüdlusi tunnustama, arvas Helme.

Katalaanide eeskuju järgivad arvatavasti veel mõned rahvad, lisas Helme. «Šotimaal või Walesis on iseseisvustahe hõõgunud tuha all küll vaiksemalt, kuid see on olemas. On täiesti reaalne, et see võib nende katalaanide eeskujul heleda leegiga põlema lahvatada.»