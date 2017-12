Video ja galerii riigikogust: jõulumehel jagus võlurohtu nii ussitamise kui ka lõhkise eelarve vastu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioonile kinkis jõuluvana rahapõrsa ning piparkoogimaja. Kinki lunastasid «Talveöö» lauluga Märt Sults ning Toomas Väinaste.

Jõuluvana selgitas, et kingib roosa riigieelarve rahapõrsa korraliku eelarve jaoks. Rahapõrsal on aga üks vimka: münti sisse pannes tuleb see kohe välja, jättes tunde, et raha on alati. «Me teibime taguotsa kinni ja kogume, kogume,» lubas Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu. Jõuluvana seda aga ei uskunud.

Lisaks kinkis jõuluvana erakonnale ka suure rohelise K-tähega piparkoogimaja Toompeal asuva maja asemel, mille erakond pidi ära müüma. «Palju häid lambaid mahub piparkoogimajja ära,» selgitas jõuluvana.

Kingitus Keskerakonnale. | FOTO: Sander Ilvest

Lihtne lugemine Vabaerakonnale

Vabaerakonna jõulupakki lunastama läinud Ain Lutsepp luges kaks luuletust. Kingikotist vaatas vabaerakondlastele vastu eri ajakirjade kogumik. «Alati on räägitud ju sellest, et kõige parem kink on raamat. Mina olen jälginud teie tegevust päris pikka aega. Vabaerakonnal on alati nii head mõtted ja kuidagi liiga intelligentsed. Seetõttu ei paku see paljudele inimestele huvi, mis te teete,» selgitas jõulumees.

Niisiis soovitas jõulumees vabaerakondlastele lugeda seltskonnaajakirjandust, madaldada IQd ning siis tulla mõne mõtte peale, mis inimestele rohkem korda läheb - siis on lootust leida inimestega veelgi paremini ühist keelt.

Kingitus Vabaerakonnale. | FOTO: Sander Ilvest

Õnne ja head EKREle

Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esines täiskoosseisus, lauldes kaks salmi jõululaust «Valged jõulud». EKREle kingiti kaks raamatut: Dalai Lama raamat kestvast õnnest ning lühilugude raamatu «Ütlen sulle head».

Kingitus Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. | FOTO: Sander Ilvest

Kümme kilo estcoine

Isamaa ja Res Publica Liidu kingitust läks lunastama Tarmo Kruusimäe, esitades ühe poliitkorrektse luuletuse. Vastutasuks sai fraktsioon jõuluvanalt suure estcoine täis mälupulga.

Kingitus Isamaa ja Res Publica Liidule. | FOTO: Sander Ilvest

Kolm pudelit palsamit

Kolme pudelit Riia palsamit lunastanud sotsiaaldemokraadid Hardi Volmer ja Barbi Pilvre esitasid läti-eesti luuletuse. Looming oli inspireeritud Eesti alkoholiaktsiisipoliitikast. Jõuluvana märkis, et sotsidele kingitud kolm pudelit alkoholi on Eestist ostetud.

Kingitus Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale. | FOTO: Sander Ilvest

Ussitamise vastu raamatu ja seemnetega

Sarnast alkoholipoliitikast inspireeritud joont järgis ka Reformierakond, üllatades Laine Randjärve juhitud pudelipillidest instrumentaalansambli ja Madis Millingu luuletusega. Seepeale kostis jõuluvana, et see riigikogu ülekanne saab Läti seimis vaadatavaks kohe mitmel põhjusel.

Erakonnasisese ussitamise vältimiseks kingiti fraktsioonile Andrus Kivirähki raamat «Mees, kes teadis ussisõnu» ning «Eluterve kärgpere käsiraamat». Lisaks said reformierakondlased paki kõrvitsaseemneid ja sarapuupähkleid. «Hea Reformierakond, eks te ise teate, mis tegema peate, et olukord paraneks,» tõdes jõuluvana.

Kingitus Reformierakonnale. | FOTO: Sander Ilvest

Maskeering Mihkelsonile ja Tsahknale

Kingist ei jäänud ilma ka riigikogu parteitud saadikud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson. Enda sõnul väga selge sõnumiga, aga samas väga abstraktse luuletuse lugenud Tsahkna lunastas kingikoti pruuni ja rohelise kamuflaažkreemiga ning kaitsevärvides maskeerimistelgiga. «Saate niimoodi liikuda mõne teise erakonna ridadesse ja seal sõna võtta,» märkis jõuluvana.

Kingitus Margus Tsahknale ja Marko Mihkelsonile. | FOTO: Sander Ilvest

Merekohin ja vaikus juhatusele

Riigikogu juhatuse liikmed – esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Hanno Pevkur – said igaüks endale ühe suure teokarbi. «Siis, kui siin saalis läheb millekski selliseks, nagu ükskord «Foorumi» saates, siis on võimalik võtta teokarp ja kuulata sealt vaikust, merekohinat,» selgitas jõuluvana. Kingitused lunastas Pevkur enda sõnul lapsemeelse luuletusega.

Vaata pikemalt videost: