Keskerakonna valitsuspartner: kodanike informeerimine PBK kaudu on julgeolekurisk

Seeder märkis, et PBK on teada-tuntud Vene propaganda kanal, millele on viidanud ka kaitsepolitsei. «Kui Eesti riigiasutused ja kohalike omavalitsuste asutused toetuvad suhtlemisel kodanikega ja ametliku informatsiooni edastamisel võõrriigi meediakanalitele, siis on tegemist julgeolekuriskiga,» ütles ta.

IRLi esimees leidis, et info viimine ja raha paigutamine sellistesse kanalisse vaid tugevdab kanali positsiooni ja legitiimsust ning laiendab vaatajaskonda. «Ei riik ega ka omavalitsused ei tohiks PBKsse raha süstida. Vastavad ressursid tuleb suunata oma riigi kanalitesse,» ütles ta. Mõistlik oleks Seedri hinnangul tugevdada meie rahvusringhäälingu venekeelseid kanaleid ja PBK asemel kasutada ETV+, Raadio 4, Eesti ajakirjandusväljaandeid, sotsiaalmeediat, otsepostitust ja teisi võimalusi inimestega suhtlemisel.

Seeder ütles, et kavatseb selle teema tõstatada ka koalitsiooninõukogus.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ei ole tänase päeva jooksul tõika, et Tallinna linn ostab eetriaega telekanalilt PBK, mida kaitsepolitsei aastaraamatutes on korduvalt välja toodud kui Eesti-vaenulikku telekanalit, kommenteerinud.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas rääkis täna riigikogu infotunnis, et tema arvates peaks PBK küll kajastama seda, mis Eestis toimub. Samuti lubas peaminister, et kui PBK temalt intervjuud küsib, siis ta selle neile ka annab. Ratase arvates on oluline jõuda infoedastusega võimalikult paljude inimesteni, kes Eestis elavad.

Eelmise peaministri Taavi Rõivase (RE) küsimusele, et kas valitsusjuht on üldse teadlik, et PBK on teatud mõttes vaenulik propagandakanal, vastas Ratas, et tema seda telekanalit ei vaata.